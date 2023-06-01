Донька Брюса Вілліса розповіла про боротьбу з анорексією

Таллула Вілліс. Фото: instagram.com/buuski/

Донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула поділилася подробицями своєї боротьби з важкою хворобою. Дівчина страждала на психічні розлади.

Про це вона розповіла в ессе для видання Vogue.

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Постійно мерзла та викликала швидку

Таллула ділиться, що, коли у неї діагностували хворобу, її покинув хлопець. Також в цей час світ дізнався, що у батька дівчини, актора Брюса Вілліса, теж проблеми зі здоров'ям.

Таллула розповіла, що важила критично мало.

"Останні чотири роки я страждаю на анорексію. Весною 2022 року я важила лише 38 кілограмів. Постійно мерзла. Викликала швидку, не могла пройтися по своєму району, тому що боялася, що не знайду місця, де можна присісти та перевести подих", — говорить Таллула.

Дівчина розповіла, що її проблеми з харчуванням почалися після того, як вона у віці 11 років завітала зі своєю мамою Демі Мур та її тодішнім чоловіком актором Ештоном Кетчером на світський захід, де розкритикували її обличчя.

Раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула розповіла, як була жертвою хейту через свою вагу.

"Я карала себе, що не схожа на маму, після того, як мені сказали, що я виглядаю, як брат-близнюк свого тата", — написала у Instagram дівчина і додала, що страждання через зовнішність це не просто комплекси, а сильний психологічний біль.

Нагадаємо, дружина хворого на деменцію актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування деменції.

Раніше актори Брюс Вілліс та Демі Мур вперше стали дідусем та бабусею. У екс-подружжя народилася онука.