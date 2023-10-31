Дружина Брукліна Бекхема на честь річниці показала сімейні архіви і навіть пікантні фото

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

Бруклін Бекхем і його дружина, акторка Нікола Пельтц, відсвяткували четверту річницю стосунків. На честь свята вони поділилися з прихильниками архівними фото, серед яких були і досить особисті світлини.

Привітанням і фото Нікола поділилася в Instagram.

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Найкращі 4 роки

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц почали зустрічатися восени 2019 року, а свої стосунки підтвердили лише в січні 2020. У липні 2020 року пара оголосила про заручини, а у квітні 2022-го закохані одружилися.

Пара активно веде соціальні мережі і часто публікує сумісні фото. На честь річниці Нікола опублікувала пост, у якому привітала чоловіка.

"З 4-річним ювілеєм, коханий. Я дуже люблю тебе. Дякую тобі за те, що ти найкращий чоловік, ти робиш мене такою щасливою. Мені подобається бути твоєю дружиною", — написала Пельтц.

Вона опублікувала сумісні фото з чоловіком переважно з відпочинку та їхнього весілля. На одному з фото, на якому подружжя засмагає, Нікола показала себе топлес.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

Бруклін теж опублікував зворушливий допис, до якого додав фото з їхньої поїздки до Японії.

"Останні 4 роки були найдивовижнішими роками мого життя. Ти доповнюєш моє життя! Ти моє все, і я не можу дочекатися, щоб провести з тобою решту свого життя. Я люблю тебе", — написав Бруклін Бекхем.

Також Нікола показала у сторіс великий букет білих квітів, який чоловік подарував їй на честь річниці.

Скриншот зі сторіс instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

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