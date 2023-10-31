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Дружина Брукліна Бекхема на честь річниці показала сімейні архіви і навіть пікантні фото

31 жовтня 2023 12:25
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Дружина Брукліна Бекхема на честь річниці показала сімейні архіви і навіть пікантні фото
Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Бруклін Бекхем і його дружина, акторка Нікола Пельтц, відсвяткували четверту річницю стосунків. На честь свята вони поділилися з прихильниками архівними фото, серед яких були і досить особисті світлини. 

Привітанням і фото Нікола поділилася в Instagram

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Найкращі 4 роки

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц почали зустрічатися восени 2019 року, а свої стосунки підтвердили лише в січні 2020. У липні 2020 року пара оголосила про заручини, а у квітні 2022-го закохані одружилися.

Пара активно веде соціальні мережі і часто публікує сумісні фото. На честь річниці Нікола опублікувала пост, у якому привітала чоловіка. 

 

"З 4-річним ювілеєм, коханий. Я дуже люблю тебе. Дякую тобі за те, що ти найкращий чоловік, ти робиш мене такою щасливою.  Мені подобається бути твоєю дружиною", — написала Пельтц. 

Вона опублікувала сумісні фото з чоловіком переважно з відпочинку та їхнього весілля. На одному з фото, на якому подружжя засмагає, Нікола показала себе топлес. 

 

нікола пельтц і бруклін бекхем
Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

Бруклін теж опублікував зворушливий допис, до якого додав фото з їхньої поїздки до Японії. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @brooklynpeltzbeckham

"Останні 4 роки були найдивовижнішими роками мого життя. Ти доповнюєш моє життя! Ти моє все, і я не можу дочекатися, щоб провести з тобою решту свого життя. Я люблю тебе", — написав Бруклін Бекхем. 

Також Нікола показала у сторіс великий букет білих квітів, який чоловік подарував їй на честь річниці. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

Нагадаємо, назвали найбагатшу зіркову дитину Великої Британії. 

Також ми писали, що старший син Вікторії та Девіда Бекхем планує запуск власного реаліті-шоу. 

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