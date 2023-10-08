Старший син Вікторії та Девіда Бекхем планує запуск власного реаліті-шоу

Модель Бруклін Бекхем та акторка Нікола Пельтц. Фото: Google

Британський бізнесмен, модель Бруклін Бекхем та його дружина, американська акторка Нікола Пельтц планують запуск власного реаліті-шоу. Зіркова парочка хоче стати медійно таким же затребуваними та цитованими як і Вікторія з Девідом Бекхемом.

Про це повідомляє видання Mirror.

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24-річний Бруклін та 28-річна Нікола пристрасно прагнуть показати свою історію кохання такою, якою її не показують у ЗМІ. Залучати до зйомок свої сім'ї вони не планують, оскільки одна з їхніх цілей — створити свій власний бренд.

Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц, квітень 2022. Фото: Vogue

За словами інсайдера видання, молода зіркова пара зараз обирає варіанти, з ким розпочати співпрацювати. Один з перших в списку — стрімінгова платформа Netflix. Напередодні там відбулась прем'єра документального шоу "Бекхем" про спортивну кар'єру Девіда Бекхема та його 26-річні стосунки і шлюб з дружиною Вікторією, яка здобула популярність у гурті Spice Girls.

У компанії розглядають можливість укладання контракту з Брукліном та Ніколою. Окрім мінісеріалу про родину Бекхем, Netflix раніше показав серіал про принца Гаррі та Меган Маркл. На відміну від цих документальних шоу, Бруклін та Нікола хочуть реаліті-шоу в стилі "Сімейка Кардаш’ян".

Нагадаємо, раніше ми писали, що молодший син Бекхема розійшовся з подругою-моделлю. Також ми розповідали, що сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц і Брукліна.