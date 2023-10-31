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Жена Бруклина Бекхэма в честь годовщины показала семейные архивы и даже пикантные фото

31 октября 2023 12:25
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Жена Бруклина Бекхэма в честь годовщины показала семейные архивы и даже пикантные фото
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Бруклин Бекхэм и его жена, актриса Никола Пелтц, отметили четвертую годовщину отношений. В честь праздника они поделились с поклонниками архивными фото, среди которых были и довольно личные фотографии.

Поздравления и фото Никола поделилась в Instagram.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пелтц начали встречаться осенью 2019 года, а свои отношения подтвердили только в январе 2020 года. В июле 2020 года пара объявила о помолвке, а в апреле 2022 года влюбленные поженились.

Пара активно ведет социальные сети и часто публикует совместимые фотографии. В честь годовщины Никола опубликовала пост, в котором поздравила мужа.

 

"С 4-летним юбилеем, любимый. Я очень люблю тебя. Спасибо тебе за то, что ты лучший мужчина, ты делаешь меня такой счастливой. Мне нравится быть твоей женой", — написала Пелтц.

Она опубликовала совместимые фото с мужем преимущественно с отдыха и их свадьбы. На одном из фото, на котором супруги загорают, Никола показала себя топлесс.

 

никола пельтц и бруклин бекхэм
Бруклин Бекхэм и Никола Пелтц. Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

Бруклин тоже опубликовал трогательный пост, к которому добавил фото из их поездки в Японию.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @brooklynpeltzbeckham

"Последние 4 года были самыми удивительными годами моей жизни. Ты дополняешь мою жизнь! Ты мое все, и я не могу дождаться, чтобы провести с тобой остаток своей жизни. Я люблю тебя", — написал Бруклин Бекхэм.

Также Никола показала большой букет белых цветов, который муж подарил ей в честь годовщины.

 

Скриншот со сторис instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

Напомним, назвали самого богатого звездного ребенка Великобритании.

Также мы писали, что старший сын Виктории и Дэвида Бекхэма планирует запуск собственного реалити-шоу.

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