Мільйонер до 30 — назвали найбагатшу зіркову дитину Великої Британії

Сини Бекхемів. Фото: Reuters

Співак Гаррі Стайлс став найбагатшою зіркою у віці до 30 років у Великій Британії. А син Девіда та Вікторії Бекхем, Бруклін, — найбагатшою зірковою дитиною.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Статок Брукліна Бекхема сягає 10 мільйонів фунтів стерлінгів

У списку також опинилися Дуа Ліпа, Том Голланд, Зейн Малік, Сірша Ронан, зірки "Ігри престолів" Софі Тернер та Мейсі Вільямс та інші.

Список найбагатших зірок Великобританії до 30 років

1. Гаррі Стайлс, 29 років (175 млн. фунтів стерлінгів).

2. Дуа Ліпа, 28 років (82,5 млн. фунтів стерлінгів).

3. Найл Хоран, 30 років (60,4 млн. фунтів стерлінгів).

4. Ліам Пейн, 30 років (49,4 млн. фунтів стерлінгів).

5. Зейн Малік, 30 років (38,5 млн. фунтів стерлінгів).

6. KSI, 30 років (36,1 млн. фунтів стерлінгів).

7. Стормзі, 30 років (32,3 млн. фунтів стерлінгів).

8. Льюїс Капальді, 27 років (23,9 млн фунтів стерлінгів).

9. Том Холланд, 27 років (20,6 млн. фунтів стерлінгів).

10. Міллі Боббі Браун, 19 років (20 млн фунтів стерлінгів).

11. Джейд Тірлуолл, 30 років (19,8 млн. фунтів).

12. Перрі Едвардс, 30 років (19 млн. фунтів стерлінгів).

13. Джордж Езра, 30 років (16,3 млн. фунтів).

14. Софі Тернер, 27 років (15 млн. фунтів стерлінгів).

15. Моллі-Мей Хейг, 24 роки, і Томмі Ф'юрі, 24 роки (12 млн фунтів стерлінгів).

16. Дейв, 25 років (10,9 млн. фунтів стерлінгів).

17. Сем Фендер, 29 років (10,9 млн. фунтів стерлінгів).

18. Джорджа Сміт, 26 років (10 млн фунтів стерлінгів).

19. Мейсі Вільямс, 26 років (9,4 млн. фунтів стерлінгів).

20. Сірша Ронан, 29 років (8,5 млн фунтів стерлінгів).

Статки 24-річного Брукліна склали 10 млн фунтів стерлінгів. Заробляє Бруклін на рекламних контрактах та своїх кулінарних відео, які часто стикаються з критикою з боку користувачів через недбалість у процесі готування та невиправдано дорогих інгредієнтів. До цього Бруклін намагався стати футболістом, фотографом і моделлю, але ці спроби не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхеми розважились у компанії родини Мессі.

Раніше експертка з мови тіла розповіла, що відчував Бекхем під час інтерв'ю про його ймовірну коханку.