Дженніфер Лопес у суперміні показала стрункі ніжки - фото

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська співачка Дженніфер Лопес звикла привертати увагу до себе на будь-якій події. Черговий приголомшливий образ зірка продемонструвала під час зустрічі з пресою для промо свого фільму "Нестримний".

Світлинами в образі знаменитість поділилася в Instagram.

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55-річна Джей Ло обрала для зустрічі із журналістами ефектне вбрання. Зірка одягнула стильний ромпер у бежевому відтінку.

Дженніфер Лопес на зустрічі з пресою. Фото: instagram.com/jlo

Особливої родзинки образу додали об'ємні довгі рукава і мінішортики, які відкрити сідниці зірки та підкреслили її підтягнуті ніжки.

Дженніфер Лопес засвітила сідниці. Фото: instagram.com/jlo

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Образ Лопес доповнила бежевими туфлями-човниками та золотими прикрасами. Також співачка зробила легкі локони та виразний макіяж.

Джей Ло приголомшила своїм образом. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, днями Дженніфер Лопес викликала фурор під час церемонії відомої премії.

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