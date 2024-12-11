Дженніфер Лопес у суперміні показала стрункі ніжки - фото

Дженніфер Лопес засвітила підтягнуті ніжки в ефектному вбранні
Американська співачка Дженніфер Лопес звикла привертати увагу до себе на будь-якій події. Черговий приголомшливий образ зірка продемонструвала під час зустрічі з пресою для промо свого фільму "Нестримний".
Світлинами в образі знаменитість поділилася в Instagram.
Дженніфер Лопес приголомшила появою в суперміні
55-річна Джей Ло обрала для зустрічі із журналістами ефектне вбрання. Зірка одягнула стильний ромпер у бежевому відтінку.
Особливої родзинки образу додали об'ємні довгі рукава і мінішортики, які відкрити сідниці зірки та підкреслили її підтягнуті ніжки.
Образ Лопес доповнила бежевими туфлями-човниками та золотими прикрасами. Також співачка зробила легкі локони та виразний макіяж.
Нагадаємо, днями Дженніфер Лопес викликала фурор під час церемонії відомої премії.
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