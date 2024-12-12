Александра Кучеренко ошеломила своим появлением на музыкальной премии — фото

Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

Жена телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова, "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко, очаровала поклонников новым образом. Телеведущая стала гостьей музыкальной премии Megogo Music Awards.

Фотографиями из события Александра поделилась в Instagram.

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В отличие от своего мужа, очень редко появляющегося на публичных мероприятиях, телеведущая часто выходит в свет. На этот раз Александра посетила церемонию награждения Megogo Music Awards.

Для мероприятия Кучеренко выбрала стильный образ украинского дизайнера. Телеведущая выбрала черное платье-жакет, совмещенное с белой рубашкой. Пикантности образу добавил низ платья из прозрачного кружева, открывшего стройные ножки звезды.

Телеведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

В подписи на фото Александра поделилась тем, что для нее означает музыка.

"Музыка - сила, которая спасает. Дает освободить эмоции. Дарит спокойствие и поддержку. Вдохновляет, пробуждая в сердце новые надежды и мечты. И для каждого она своя. Какая мелодия сейчас отзывается с вашим состоянием? У меня - песня одного из украинских исполнителей, которую только что услышала на музыкальной премии", — написала Александра.

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