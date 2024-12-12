Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жена Дмитрия Комарова показала длинные ноги на музыкальной премии arrow

Жена Дмитрия Комарова показала длинные ноги на музыкальной премии

12 декабря 2024 12:23
Мария Покровская - Редактор
Александра Кучеренко ошеломила своим появлением на музыкальной премии — фото
Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko
Мария Покровская - Редактор

Жена телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова, "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко, очаровала поклонников новым образом. Телеведущая стала гостьей музыкальной премии Megogo Music Awards.

Фотографиями из события Александра поделилась в Instagram.

Читайте также:

Александра Кучеренко показала хорошие ножки

В отличие от своего мужа, очень редко появляющегося на публичных мероприятиях, телеведущая часто выходит в свет. На этот раз Александра посетила церемонию награждения Megogo Music Awards.

Для мероприятия Кучеренко выбрала стильный образ украинского дизайнера. Телеведущая выбрала черное платье-жакет, совмещенное с белой рубашкой. Пикантности образу добавил низ платья из прозрачного кружева, открывшего стройные ножки звезды.

Телеведущая Александра Кучеренко
Телеведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

В подписи на фото Александра поделилась тем, что для нее означает музыка.

"Музыка - сила, которая спасает. Дает освободить эмоции. Дарит спокойствие и поддержку. Вдохновляет, пробуждая в сердце новые надежды и мечты. И для каждого она своя. Какая мелодия сейчас отзывается с вашим состоянием? У меня - песня одного из украинских исполнителей, которую только что услышала на музыкальной премии", — написала Александра.

Ранее Дженнифер Лопес ошеломила своим видом в минишортиках.

Также мы писали, что певица Селена Гомес объявила, что впервые выходит замуж.

Дмитрий Комаров Александра Кучеренко украинские звезды соцсети телеведущие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:40 Украину скуют безумные морозы — Диденко описала погоду

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

12:21 Залужный поздравил украинцев с Днем Сухопутных войск

12:13 В Украине вырос уровень бедности, но 2 региона стали исключением

12:06 В Сухопутных войсках показали, как приближают победу — видео

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

12:06 В Малибу бушует сильный пожар, тысячи людей эвакуировали — фото

11:59 В Одессе снесут три десятка построек — которые и зачем

11:39 Уровень крайней бедности вырос — как изменилась экономика Украины

11:37 Украинцев будут возвращать из-за границы — Камышин сказал когда

11:31 Театр в Одессе остается с именем Юрия Олеши — решение облсовета

12:40 Украину скуют безумные морозы — Диденко описала погоду

12:21 Залужный поздравил украинцев с Днем Сухопутных войск

12:13 В Украине вырос уровень бедности, но 2 региона стали исключением

12:06 В Сухопутных войсках показали, как приближают победу — видео

12:06 В Малибу бушует сильный пожар, тысячи людей эвакуировали — фото

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

11:59 В Одессе снесут три десятка построек — которые и зачем

11:39 Уровень крайней бедности вырос — как изменилась экономика Украины

11:37 Украинцев будут возвращать из-за границы — Камышин сказал когда

11:31 Театр в Одессе остается с именем Юрия Олеши — решение облсовета

11:19 На Солнце было 28 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника