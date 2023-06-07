Дружина Джастіна Бібера приміряла його спіднє
Дружина Джастіна Бібера влаштувала імпровізовану фотосесію. Гейлі Бібер "поцупила" кілька речей з гардеробу свого чоловіка.
Знімки дівчина запостила у Instagram.
Гейлі Бібер та її чоловік Джастін часто демонструють почуття на публіці. Цього разу модель здивувала підписників незвичним образом: красуня позувала у спідньому свого чоловіка.
"Речі з шафи мого чоловіка", — підписала світлину Гейлі.
Модель та музикант одружилися у 2018 році. Гейлі змінила прізвище і з того моменту успіх її косметичного бренду злетів до небес. Джастін Бібер товаришував з майбутньою дружиною, ще коли вони були підлітками.
Нещодавно Гейлі Бібер потопила до лікарні з симптомами інсульту. Пізніше Гейлі розповіла, що мріє стати матір’ю.
Втім, 26-річна дружина співака Джастіна Бібера ніяк не може наважитися на це. А минулого року її зірковому чоловіку моделі діагностували синдром Рамсея Ханта.