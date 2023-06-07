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Дружина Джастіна Бібера приміряла його спіднє

7 червня 2023 18:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Джастіна Бібера приміряла його спіднє
Хейлі иа Джастін Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина Джастіна Бібера влаштувала імпровізовану фотосесію. Гейлі Бібер "поцупила" кілька речей з гардеробу свого чоловіка.

Знімки дівчина запостила у Instagram.

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Гейлі Бібер та її чоловік Джастін часто демонструють почуття на публіці. Цього разу модель здивувала підписників незвичним образом: красуня позувала у спідньому свого чоловіка.

Гейлі Бібер у речах свого чоловіка. Фото: instagram.com/haileybieber/
Гейлі Бібер у речах свого чоловіка. Фото: instagram.com/haileybieber/

"Речі з шафи мого чоловіка", — підписала світлину Гейлі.

Модель та музикант одружилися у 2018 році. Гейлі змінила прізвище і з того моменту успіх її косметичного бренду злетів до небес. Джастін Бібер товаришував з майбутньою дружиною, ще коли вони були підлітками.

Нещодавно Гейлі Бібер потопила до лікарні з симптомами інсульту. Пізніше Гейлі розповіла, що мріє стати матір’ю.

Втім, 26-річна дружина співака Джастіна Бібера ніяк не може наважитися на це. А минулого року її зірковому чоловіку моделі діагностували синдром Рамсея Ханта.

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