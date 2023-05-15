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Дружина Джастіна Бібера зізналась, чому боїться народжувати дітей

15 травня 2023 10:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дружина Джастіна Бібера зізналась, чому боїться народжувати дітей
Співак Джастін Бібер з дружиною Гейлі. Фото: Instagram/haileybieber
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська модель і телезірка Гейлі Бібер (дівоче прізвище Болдвін) мріє стати матір’ю. Втім, 26-річна дружина співака Джастіна Бібера ніяк не може наважитися на це. 

В інтерв’ю виданню The Sunday Times  Гейлі розповіла про причини, які змусили відкласти вагітність.

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Подробиці 

Гейлі боїться народжувати через хейт та погрози у соцмережах: її постійно порівнюють з колишньою дівчиною її чоловіка Джастіна Бібера, співачкою Селеною Гомес, і знущаються з неї, вважаючи винною в їхньому розставанні

"Я постійно плачу через це. Я так хочу завести дитину, але мені дуже страшно. Мені вже достатньо того, що люди говорять про мого чоловіка чи моїх друзів. Я не можу навіть уявити собі, що мені доведеться протистояти людям, які будуть говорити щось про мою дитину. Ми лише можемо зробити все можливе, щоб виховати їх (дітей. — Ред.), поки вони почуваються коханими та в безпеці", — зізналась Гейлі.

Хейт навколо дружини Джастіна знову загострився цієї весни, попри те, що з моменту розлучення Гомес та Бібера вже минуло багато часу. Шанувальники Селени звинувачують Гейлі в тому, що вона нібито ненавидить співачку і намагається її висміювати.

Інші вважають, що Бібер навпаки, копіює Гомес. Так, наприклад, нещодавно Гейлі запустила власне кулінарне шоу "Що на моїй кухні?". Схоже кулінарне шоу вже не перший рік веде Селена Гомес.

Самі ж знаменитості підтримують одна одну, а Гомес не раз публічно просила шанувальників залишити в спокою Бібер. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на концерті Джастіна Бібера фанати освистали його дружину Гейлі. Також ми розповідали, що Селена Гомес одягла трендовий шкіряний тренч від українського бренду.

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