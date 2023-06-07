Жена Джастина Бибера примерила его нижнее белье.

Жена Джастина Бибера примеряла его нижнее белье
Жена Джастина Бибера устроила импровизированную фотосессию. Хэйли Бибер "украла" несколько вещей из гардероба своего мужа.
Снимки девушка запостила в Instagram.
Хэйли Бибер и ее муж Джастин часто показывают чувства на публике. На этот раз модель удивила подписчиков необычным образом: красотка позировала в нижнем белье своего мужа.
"Вещи из шкафа моего мужа", — подписала фотографию Хэйли.
Модель и музыкант поженились в 2018 году. Хэйли сменила фамилию и с того момента успех ее косметического бренда взлетел на небо. Джастин Бибер дружил с будущей женой, когда они еще были подростками.
Недавно Хэйли Бибер попала в больницу с симптомами инсульта. Позже Хэйли рассказала, что мечтает стать матерью.
Впрочем, 26-летняя жена певца Джастина Бибера никак не может решиться на это. А в прошлом году звездному мужу модели диагностировали синдром Рамсея Ханта.