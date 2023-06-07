Жена Джастина Бибера примерила его нижнее белье.

Хейли и Джастин Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Жена Джастина Бибера устроила импровизированную фотосессию. Хэйли Бибер "украла" несколько вещей из гардероба своего мужа.

Снимки девушка запостила в Instagram.

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Хэйли Бибер и ее муж Джастин часто показывают чувства на публике. На этот раз модель удивила подписчиков необычным образом: красотка позировала в нижнем белье своего мужа.

Гейли Бибер в вещах мужа. Фото: instagram.com/haileybieber/

Хэйли Бибер в вещах мужа. Фото: instagram.com/haileybieber/

"Вещи из шкафа моего мужа", — подписала фотографию Хэйли.

Модель и музыкант поженились в 2018 году. Хэйли сменила фамилию и с того момента успех ее косметического бренда взлетел на небо. Джастин Бибер дружил с будущей женой, когда они еще были подростками.

Недавно Хэйли Бибер попала в больницу с симптомами инсульта. Позже Хэйли рассказала, что мечтает стать матерью.

Впрочем, 26-летняя жена певца Джастина Бибера никак не может решиться на это. А в прошлом году звездному мужу модели диагностировали синдром Рамсея Ханта.