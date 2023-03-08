На концерті Джастіна Бібера фанати освистали його дружину Хейлі
На фестивалі Rolling Loud у Каліфорнії співак Джастін Бібер разом із Доном Толівером виступив на сцені та отримав оплески від натовпу. Однак після виступу натовп почав скандувати "f*** Hailey", ймовірно у зв'язку з недавньою ворожнечею між дружиною Бібера та його колишньою дівчиною Селеною Гомес.
Про це пише Newsweek.
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Реакція Джастіна Бібера
Співак проігнорував кричалки і пішов зі сцени, говорячи з Толівером. Відео цього інциденту було розміщено в TikTok, і користувачі розділилися в коментарях, дехто вважає, що така поведінка натовпу була недоречною, а інші бачать кумедний бік цієї події. Однак один із фанатів зазначив, що це не вина Бібера і нехай він насолоджується вночі.
Примітно, що стосунки між нинішньою дружиною Бібера Хейлі та колишньою дівчиною Селеною Гомез дуже загострилися. Початком конфлікту називають невдалий жарт Хейлі під одним із постів Селени Гомез.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Джастіна Бібера та інших знаменитостей звинуватили у шахрайстві на 5 млн доларів. Також ми писали, що епатажний американський репер Lil Nas X порушив умови оренди будинку : від нього вимагають мільйон доларів.