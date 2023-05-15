Жена Джастина Бибера призналась, почему боится рожать детей

Певец Джастин Бибер с женой Хейли. Фото: Instagram/haileybieber

Американская модель и телезвезда Хейли Бибер (девичья фамилия Болдуин) мечтает стать матерью. Впрочем, 26-летняя жена певца Джастина Бибера никак не может решиться на это.

В интервью изданию The Sunday Times Хейли рассказала о причинах, заставивших отложить беременность.

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Хейли боится рожать из-за хейта и угроз в соцсетях: ее постоянно сравнивают с бывшей девушкой ее мужа Джастина Бибера, певицей Селеной Гомес, и издеваются над ней, считая виновной в их расставании

"Я постоянно плачу по этому поводу. Я так хочу завести ребенка, но мне очень страшно. Мне уже достаточно того, что люди говорят о моем муже или моих друзьях. Я не могу даже представить себе, что мне придется противостоять людям, которые будут говорить что-то о моем ребенке. Мы только можем сделать все возможное, чтобы воспитать их (детей. — Ред.), пока они чувствуют себя любимыми и в безопасности", — призналась Гейли.

Хейт вокруг жены Джастина снова обострился этой весной, несмотря на то, что с момента развода Гомес и Бибер уже прошло много времени. Поклонники Селены обвиняют Хейли в том, что она якобы ненавидит певицу и пытается ее высмеивать.

Другие считают, что Бибер наоборот копирует Гомес. Так, например, недавно Хейли запустила собственное кулинарное шоу "Что на моей кухне?" Похожее кулинарное шоу уже не в первый год ведет Селена Гомес.

Сами же знаменитости поддерживают друг друга, а Гомес не раз публично просила поклонников оставить в покое Бибер.

Напомним, ранее мы писали, что на концерте Джастина Бибера фанаты освистали его жену Хейли. Также мы рассказывали, что Селена Гомес надела трендовый кожаный тренч от украинского бренда.