Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жена Джастина Бибера призналась, почему боится рожать детей arrow

Жена Джастина Бибера призналась, почему боится рожать детей

15 мая 2023 10:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Жена Джастина Бибера призналась, почему боится рожать детей
Певец Джастин Бибер с женой Хейли. Фото: Instagram/haileybieber
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская модель и телезвезда Хейли Бибер (девичья фамилия Болдуин) мечтает стать матерью. Впрочем, 26-летняя жена певца Джастина Бибера никак не может решиться на это.

В интервью изданию The Sunday Times Хейли рассказала о причинах, заставивших отложить беременность.

Читайте также:

Подробности

Хейли боится рожать из-за хейта и угроз в соцсетях: ее постоянно сравнивают с бывшей девушкой ее мужа Джастина Бибера, певицей Селеной Гомес, и издеваются над ней, считая виновной в их расставании

"Я постоянно плачу по этому поводу. Я так хочу завести ребенка, но мне очень страшно. Мне уже достаточно того, что люди говорят о моем муже или моих друзьях. Я не могу даже представить себе, что мне придется противостоять людям, которые будут говорить что-то о моем ребенке. Мы только можем сделать все возможное, чтобы воспитать их (детей. — Ред.), пока они чувствуют себя любимыми и в безопасности", — призналась Гейли.

Хейт вокруг жены Джастина снова обострился этой весной, несмотря на то, что с момента развода Гомес и Бибер уже прошло много времени. Поклонники Селены обвиняют Хейли в том, что она якобы ненавидит певицу и пытается ее высмеивать.

Другие считают, что Бибер наоборот копирует Гомес. Так, например, недавно Хейли запустила собственное кулинарное шоу "Что на моей кухне?" Похожее кулинарное шоу уже не в первый год ведет Селена Гомес.

Сами же знаменитости поддерживают друг друга, а Гомес не раз публично просила поклонников оставить в покое Бибер.

Напомним, ранее мы писали, что на концерте Джастина Бибера фанаты освистали его жену Хейли. Также мы рассказывали, что Селена Гомес надела трендовый кожаный тренч от украинского бренда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас