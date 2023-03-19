Селена Гомес одягла трендовий шкіряний тренч від українського бренду: деталі
Відома американська співачка та актриса Селена Гомес була помічена на зйомках третього сезону популярного серіалу "Вбивства в одній будівлі". 30-річна зірка виглядала модно та стильно у трендовому шкіряному тренчі від українського бренду Olēnich, заснованим дизайнером з Одеси Яною Оленич.
У соціальних мережах компанія Olēnich похвалилася знімками Селени.
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Трендовий плащ
Примітно, що вартість плаща 596 євро (близько 23 тисячі гривень).
Тренч у баклажановому відтінку, виготовлений з екошкіри, має довжину міді та є частиною колекції осінь-зима-2022. Пояс у тон плаща підкреслює талію ідеально, а Селена доповнила образ світло-рожевою сорочкою та вкороченими чорними джинсами. На ногах зірки помітили білі черевики на високій платформі від бренду Dr. Martens. Додатковими аксесуарами стали кілька золотих прикрас, які гармонійно доповнили загальну картинку.
Представники бренду Olēnich підтвердили, що Селена Гомес носить плащ FW22 під час роботи над третім сезоном серіалу "Вбивства в одній будівлі" зі Стівом Мартіном та Мартіном Шортом. Цей образ викликав багато захоплених відгуків у соціальних мережах і зробив Olēnich ще популярнішим брендом серед зірок та модних ікон.
"Селена Гомес носить тренч FW22 під час роботи зі Стівом Мартіном та Мартіном Шортом у третьому сезоні серіалу "Вбивства в одній будівлі" — залишили в описі представники бренду", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що американська співачка та актриса Селена Гомес обігнала зірку реаліті-шоу "Сімейка Кардаш'ян" Кайлі Дженнер за кількістю передплатників у Instagram і стала найпопулярнішою жінкою у цій соцмережі. А тепер стало відомо, що артистка бере паузу в користуванні популярними програмами.