Дружина Джорджа Клуні вийшла на відеозв'язок з Єрмаком: що обговорювали

Правозахисниця Амаль Клуні та керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: колаж Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з відомою правозахисницею та співзасновницею Фонду Клуні "За справедливість" Амаль Клуні. Понад вісім років вона в офіційному шлюбі з голлівудським актором Джоржем Клуні.

Подробиці зустрічі повідомляє Офіс Президента.

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Амаль Клуні спеціалізується на міжнародному кримінальному праві та захисті прав людини, а також є адвокаткою у міжнародних судах, зокрема в Міжнародному суді ООН і Міжнародному кримінальному суді.

У квітні минулого року Амаль Клуні виступила в Раді Безпеки ООН із закликом до справедливості, оскільки з’явилися жахливі докази злочинів і звірств, які російські військові вчинили протягом кількох тижнів після повномасштабного вторгнення в Україну.

Очільник Офісу Глави держави від імені Президента України Володимира Зеленського подякував Амаль Клуні за її позицію. Співрозмовники обговорили питання захисту прав українських дітей і притягнення росії до відповідальності за скоєні проти них злочини.

"В Україні люди знають про вашу підтримку й дуже цінують її. Багато людей чули вашу промову й усе, що ви сказали про війну та українців. Це справді дуже важливо", — зазначив керівник Офісу Президента України.

Андрій Єрмак повідомив у розмові, що, лише за офіційними даними, щонайменше 20 тисяч дітей були примусово вивезені російськими військовими з тимчасово окупованих територій, розлучені з батьками та силоміць передані в російські сім’ї, тоді як рідні батьки не знали, де їхні діти та що з ними.

Відеозустріч Андрія Єрмака та Амаль Клуні. Фото: Офіс Президента

Очільник Офісу Президента наголосив на важливості повернення всіх депортованих українських дітей на Батьківщину та покарання російських злочинців. За його словами, Україна вже активно працює в цьому напрямі. Він також підкреслив важливість міжнародної правової підтримки в розв’язанні проблеми порушення прав дітей.

"Ми маємо намір розробити нові механізми захисту прав дітей, покарання винних і запобігання злочинам проти дітей у майбутньому", — додав Андрій Єрмак.

Амаль Клуні зі свого боку запевнила, що підтримує Україну й українців, поділяє їхній біль, розуміє всю жахливість злочинів, що скоюються проти українських громадян і їхніх дітей. Правозахисниця зазначила: вона та її колеги з Фонду Клуні "За справедливість" продовжують активно працювати над тим, щоб притягнути росію до відповідальності за порушення міжнародного права.

Відеозустріч Андрія Єрмака та Амаль Клуні. Фото: Офіс Президента

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