Жена Джорджа Клуни вышла на видеосвязь с Ермаком: что обсуждали

Правозащитница Амаль Клуни и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: коллаж Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-разговор с известной правозащитницей и соучредителем Фонда Клуни "За справедливость" Амаль Клуни. Более восьми лет она в официальном браке с голливудским актером Джорджем Клуни.

Подробности встречи сообщает Офис Президента.

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Амаль Клуни специализируется на международном уголовном праве и защите прав человека, а также является адвокатом в международных судах, в частности в Международном суде ООН и Международном уголовном суде.

В апреле прошлого года Амаль Клуни выступила в Совете Безопасности ООН с призывом к справедливости, поскольку появились ужасающие доказательства преступлений и зверств, которые российские военные совершили в течение нескольких недель после полномасштабного вторжения в Украину.

Глава Офиса Главы государства от имени Президента Украины Владимира Зеленского поблагодарил Амаль Клуни за ее позицию. Собеседники обсудили вопросы защиты прав украинских детей и привлечения россии к ответственности за совершенные против них преступления.

"В Украине люди знают о вашей поддержке и очень ценят ее. Многие слышали вашу речь и все, что вы сказали о войне и украинцах. Это действительно очень важно", — отметил руководитель Офиса Президента Украины.

Андрей Ермак сообщил в разговоре, что только по официальным данным, по меньшей мере 20 тысяч детей были принудительно вывезены российскими военными с временно оккупированных территорий, разлучены с родителями и насильно переданы в российские семьи, тогда как родные родители не знали, где их дети и что с ними.

Видеовстреча Андрея Ермака и Амаль Клуни. Фото: Офис Президента

Глава Офиса Президента отметил важность возвращения всех депортированных украинских детей на Родину и наказание российских преступников. По его словам, Украина уже активно работает в этом направлении. Он также подчеркнул важность международной правовой поддержки в решении проблемы нарушения прав детей.

"Мы намерены разработать новые механизмы защиты прав детей, наказание виновных и предотвращение преступлений против детей в будущем", — добавил Андрей Ермак.

Амаль Клуни со своей стороны заверила, что поддерживает Украину и украинцев, разделяет их боль, понимает весь ужас преступлений, совершаемых против украинских граждан и их детей. Правозащитница отметила: она и ее коллеги из Фонда Клуни "За справедливость" продолжают активно работать над тем, чтобы привлечь россию к ответственности за нарушение международного права.

Видеовстреча Андрея Ермака и Амаль Клуни. Фото: Офис Президента

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