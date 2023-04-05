"Дурна війна": фронтмен гурту Bring Me the Horizon записав зворушливе відео до українців

Фронтмен британського рок-гурту Bring Me the Horizon, музикант Олівер Сайкс

Під час повномасштабної війни сотні закордонних знаменитостей записали зворушливі відео з підтримкою українців. Серед них і фронтмен британського рок-гурту Bring Me the Horizon, Олівер Сайкс.

Про це повідомляється у соцмережах фандрайзингової платформи UNITED24.

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Подробиці

36-річний музикант, як і більшість його колег по шоу-бізнесу, засуджує криваву політику Кремля.

"Любі Україно та українці, це був страшний, жахливий, болісний і складний рік для вас. Ви боролися за ваші сім'ї та зробили так багато, і я просто хочу, аби ви знали, що решта світу підтримує вас. Ми не припинимо розповідати та нагадувати людям, що це все ще триває, як би складно не було у це повірити. Ми стоїмо з Україною, ми любимо вас і сподіваємося, що ця дурна війна закінчиться якомога швидше", — зазначив у відео Олівер Сайкс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гітарист легендарного гурту ABBA Б'єрн Ульвеус підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції. Також ми розповідали, що британський мандрівник Бер Гріллз став амбасадором UNITED24. Він просуватиме напрям Rebuild Ukraine ("Відбудова України").