Дружина ексхолостяка пілота Макса Михайлюка вагітна вдруге

Даша Хлистун і Макс Михайлюк. Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

Головний герой 10 сезону шоу "Холостяк" пілот Макс Михайлюк і його дружина модель Дарія Хлистун чекають на другу дитину.

Про це подружжя повідомило в Instagram.

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Макс Михайлюк та модель Даша Хлистун почали зустрічатися декілька років тому. 27 квітня 2021 року у пари народилася донька Аріана, а 8 липня того ж року закохані одружилися, церемонія відбулася у РАЦСі в місті Бориспіль.

Тепер подружжя повідомило, що вони чекають на другу дитину. Макс і Даша опублікувала фото, на якому тримають два позитивні тести на вагітність і обидвоє посміхаються на всі 32!

Даша вийшла у розмовне у сторіс і подякувала всім за привітання. Родина зараз знаходиться в Канаді.

Скриншот зі сторіс в Instagram: dasha_khlystun_

Після повномасштабного вторгнення дружина Михайлюка переважно перебувала за кордоном, працюючи моделлю у різних країнах, сам Макс показував в Instagram, що він в Україні і судячи з фото навіть приєднувався до ТрО.

Проте зараз ексхолостяк працює за спеціальністю пілотом за кордоном і оселився з родиною в Канаді.

З радісною новиною щодо майбутнього поповнення родину привітали учасники Холостяка Михайло Заливако, Даша Квіткова, ведучий шоу Григорій Решетник.

Нагадаємо, переможниця шоу "Холостяк" народила дівчинку в США.

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