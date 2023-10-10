Переможниця першого сезону "Холостяк" народила дівчинку в США

Олександра Шульгіна з новонародженою дівчинкою. Фото: alessandra_shulgina\Instagram

Блогерка та переможниця шоу "Холостяк" вчетверте стала мамою. У понеділок, 9 жовтня, у США вона народила донечку.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла сама Олександра Шульгіна.

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Відомо, що Олександра Шульгіна народжувала у пологовому будинку в Лос-Анджелесі. Четверта донечка з'явилася на світ 9 жовтня. Однак, радісною звісткою зі своїми підписниками зірка вирішила поділитися сьогодні.

"Ми планували з лікарем тебе народити 10.10, а ти народилася сама 9! 4200 кг на 38 тижні та 6 днях))) Богатирка! Рости здоровенька та щасливенька!", — підписала допис Олександра.

Шульгіна підкреслили, що вдома дівчинку чекають сестричка та два братики.

Фото: скриншот

У відповідь на це підписники почали масово вітати Олександру з народженням донечки.

Фото: скриншот

Нагадаємо, телеведуча Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною. Цією щасливою новиною зірка поділилася у своїх соціальних мережах: вона опублікувала фото з чоловіком, дітьми і животиком.

Додамо, Дорофєєва показала свій живіт на тлі чуток про її вагітність.