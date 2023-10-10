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Переможниця першого сезону "Холостяк" народила дівчинку в США

10 жовтня 2023 23:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Переможниця першого сезону "Холостяк" народила дівчинку в США
Олександра Шульгіна з новонародженою дівчинкою. Фото: alessandra_shulgina\Instagram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Блогерка та переможниця шоу "Холостяк" вчетверте стала мамою. У понеділок, 9 жовтня, у США вона народила донечку. 

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла сама Олександра Шульгіна.

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Переможниця "Холостяка" народила дівчинку

Відомо, що Олександра Шульгіна народжувала у пологовому будинку в Лос-Анджелесі. Четверта донечка з'явилася на світ 9 жовтня. Однак, радісною звісткою зі своїми підписниками зірка вирішила поділитися сьогодні. 

"Ми планували з лікарем тебе народити 10.10, а ти народилася сама 9! 4200 кг на 38 тижні та 6 днях))) Богатирка! Рости здоровенька та щасливенька!", — підписала допис Олександра. 

Шульгіна підкреслили, що вдома дівчинку чекають сестричка та два братики. 

Пологи Олександри Шульгіної
Фото: скриншот

У відповідь на це підписники почали масово вітати Олександру з народженням донечки. 

Пологи Олександри Шульгіної
Фото: скриншот

Нагадаємо, телеведуча Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною. Цією щасливою новиною зірка поділилася у своїх соціальних мережах: вона опублікувала фото з чоловіком, дітьми і животиком. 

Додамо, Дорофєєва показала свій живіт на тлі чуток про її вагітність.

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