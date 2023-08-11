Алекс Топольський перейшов на російську мову – йому так зручніше

Герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський на Балі. Фото: instagram.com/p/CraZL2ir4ZQ/?img_index=1

Головний герой 12-го сезону романтичного телепроєкту "Холостяк" Алекс Топольський звернувся до українців. Підприємець заявив, що йому легше спілкуватися та висловлювати свої думки російською мовою, та зізнався, що ця мова є рідною для нього.

Відповідне звернення Алекс Топольський розмістив у розділі Stories в соціальній мережі Instagram.

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Український підприємець, який був головним героєм шоу "Холостяк-12", заявив, що йому легше говорити російською, аніж українською. Він зазначив, що російською мовою нібито йому краще висловити свою думку про нашумілий фільм "Барбі".

"Мені в цілому зручніше так, я себе почуваю вільніше, коли висловлюю та формулюю свої думки російською мовою. Адже я більшу частину свого життя говорив російською. Як би я не любив українську мову, доносити свої думки нею дуже важко", — зазначив Алекс Топольський.

Stories героя шоу "Холостяк-12" Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram

Також чоловік додав, що про фільм він саме й хотів висловитися російською. Зокрема, він відреагував на критику стосовно своєї публікації, де він назвав фільм "повним л*йном". За його словами, фемінізм у фільмі токсичний, а сценарій не дуже хороший.

Публікація героя шоу "Холостяк-12" Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram

Публікація Алекса Топольського

Пізніше він виставив публікацію, де просто показав своє обличчя, але отримав багато критики.

Публікація героя шоу "Холостяк-12" Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram

Під фотографією одразу ж почали з’являтися негативні слова від підписників Алекса Топольського. Люди почали гнівно висловлюватися стосовно російської мови колишнього "Холостяка".

Не вдається блогерство. З російською шукайте аудиторію в смітнику. Українці відмовляються від рос контенту (але ж нам доказувати нічого не треба, ми ж нічого не зрозуміємо)

У вас є принципи або їх немає. Ви для себе, перш за все, вирішите, на якій мові розмовляти. Є люди вирішили розмовляти українською і розмовляють всюди нею, а не для когось

Я був приємно здивований, що ти говориш на укр. Шкода, що ти знову перейшов на це бекання

Коментарі зі сторінки Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька розкрила цікаві подробиці стосунків з Алексом Топольським.

Раніше ми розповідали про те, що герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський згадав пікантну історію свого життя в США.

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