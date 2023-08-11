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"Холостяк" Алекс Топольський відмовився розмовляти українською: "Мені зручніше"

11 серпня 2023 11:39
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Алекс Топольський перейшов на російську мову – йому так зручніше
Герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський на Балі. Фото: instagram.com/p/CraZL2ir4ZQ/?img_index=1
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Головний герой 12-го сезону романтичного телепроєкту "Холостяк" Алекс Топольський звернувся до українців. Підприємець заявив, що йому легше спілкуватися та висловлювати свої думки російською мовою, та зізнався, що ця мова є рідною для нього.

Відповідне звернення Алекс Топольський розмістив у розділі Stories в соціальній мережі Instagram.

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Неочікувана заява Алекса Топольського

Український підприємець, який був головним героєм шоу "Холостяк-12", заявив, що йому легше говорити російською, аніж українською. Він зазначив, що російською мовою нібито йому краще висловити свою думку про нашумілий фільм "Барбі". 

"Мені в цілому зручніше так, я себе почуваю вільніше, коли висловлюю та формулюю свої думки російською мовою. Адже я більшу частину свого життя говорив російською. Як би я не любив українську мову, доносити свої думки нею дуже важко", — зазначив Алекс Топольський.

Stories Алекса Топольського
Stories героя шоу "Холостяк-12" Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram

Також чоловік додав, що про фільм він саме й хотів висловитися російською. Зокрема, він відреагував на критику стосовно своєї публікації, де він назвав фільм "повним л*йном". За його словами, фемінізм у фільмі токсичний, а сценарій не дуже хороший.

Публікація Алекса Топольського
Публікація героя шоу "Холостяк-12" Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram

Публікація Алекса Топольського

Пізніше він виставив публікацію, де просто показав своє обличчя, але отримав багато критики.

Публікація Алекса Топольського
Публікація героя шоу "Холостяк-12" Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram

Під фотографією одразу ж почали з’являтися негативні слова від підписників Алекса Топольського. Люди почали гнівно висловлюватися стосовно російської мови колишнього "Холостяка".

  • Не вдається блогерство. З російською шукайте аудиторію в смітнику. Українці відмовляються від рос контенту (але ж нам доказувати нічого не треба, ми ж нічого не зрозуміємо)
  • У вас є принципи або їх немає. Ви для себе, перш за все, вирішите, на якій мові розмовляти. Є люди вирішили розмовляти українською і розмовляють всюди нею, а не для когось
  • Я був приємно здивований, що ти говориш на укр. Шкода, що ти знову перейшов на це бекання
Коментарі зі сторінки Алекса Топольського
Коментарі зі сторінки Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Алекса Топольського
Коментарі зі сторінки Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Алекса Топольського
Коментарі зі сторінки Алекса Топольського. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька розкрила цікаві подробиці стосунків з Алексом Топольським. 

Раніше ми розповідали про те, що герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський згадав пікантну історію свого життя в США. 

Також ми повідомляли про те, що український підприємець Алекс Топольський звернувся до публіки.

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