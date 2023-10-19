Жена экс-холостяка пилота Макса Михайлюка беременна второй раз
Главный герой 10 сезона шоу "Холостяк" пилот Макс Михайлюк и его жена модель Дария Хлыстун ждут второго ребенка.
Об этом супруги сообщили в Instagram.
Очень счастливы
Макс Михайлюк и модель Даша Хлыстун начали встречаться несколько лет назад. 27 апреля 2021 года у пары родилась дочь Ариана, а 8 июля того же года влюбленные поженились, церемония состоялась в ЗАГСе в городе Борисполь.
Теперь супруги сообщили, что они ждут второго ребенка. Макс и Даша опубликовала фото, на котором держат два положительных теста на беременность и оба улыбаются на все 32!
Даша вышла в разговорное сторис и поблагодарила всех за поздравления. Семья сейчас находится в Канаде.
После полномасштабного вторжения жена Михайлюка преимущественно находилась за границей, работая моделью в разных странах, сам Макс показывал в Instagram, что он в Украине и судя по фото даже присоединялся к ТрО.
Однако сейчас экс-холостяк работает по специальности пилотом за границей и поселился с семьей в Канаде.
С радостной новостью по поводу будущего пополнения семью поздравили участники Холостяка Михаил Заливако, Даша Квиткова, ведущий шоу Григорий Решетник.
Напомним, победительница шоу "Холостяк" родила девочку в США.
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