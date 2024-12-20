Наталія Татарінцева розповіла, скільки важила до пологів

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: скриншот YouTube

Українська танцівниця і дружина хореографа Євгена Кота Наталія Татарінцева поділилася подробицями про свою вагітність. Молода мама розкрила, скільки набрала кілограм до пологів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Танцівниця зізналась, що за вагітність набрала 15 кілограмів. Нині Наталії вдалося позбавитися від 12 кілограмів. Зірка нині намагається не обмежувати себе в їжі, адже годує донечку груддю.

Татарінцева розповіла, що до пологів важила 53 кілограми, а зараз — 57 кілограмів.

Дружина хореографа зізналась, що стала себе значно краще почувати після того, як схудла. Танцівниця поділилась, що нині дуже багато часу та сил приділяє маленькій донечці Лелі і їй нині набагато легше справлятися із обов'язками мами, коли вона стала на 12 кілограм легше.

"З малою треба бути фізично готовою мамою. Я навіть зараз можливо розумію, чому раніше нам не вдавалося завести дитину. Я зрозуміла, що забагато віддавала енергії та напевно "не витягла" б дитину", — додала вона.

Нагадаємо, раніше танцівниця поділилася рецептом дієтичного десерту Raffaello. Також Наталія Татарінцева показала спільне тренування із новонародженою донькою на руках.