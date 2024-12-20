Наталья Татаринцева рассказала, сколько весила до родов

Танцовщица Наталья Татаринцева Фото: скриншот YouTube

Украинская танцовщица и жена хореографа Евгения Кота Наталья Татаринцева поделилась подробностями о своей беременности. Молодая мама раскрыла, сколько набрала килограмм до родов.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Танцовщица призналась, что за беременность набрала 15 килограммов. В настоящее время Наталье удалось избавиться от 12 килограммов. Звезда сейчас пытается не ограничивать себя в еде, ведь кормит дочку грудью.

Татаринцева рассказала, что до родов весила 53 килограмма, а сейчас – 57 килограммов.

Жена хореографа призналась, что стала себя гораздо лучше чувствовать после того, как похудела. Танцовщица поделилась, что сейчас очень много времени и сил уделяет маленькой дочери Леле и ей сейчас гораздо легче справляться с обязанностями мамы, когда она стала на 12 килограмм легче.

"С малышкой надо быть физически готовой мамой. Я даже сейчас возможно понимаю, почему раньше нам не удавалось завести ребенка. Я поняла, что слишком много отдавала энергии и наверняка "не непотянула" бы ребенка", — добавила она.

Напомним, ранее танцовщица поделилась рецептом диетического десерта Raffaello. Также Наталья Татаринцева показала общую тренировку с новорожденной дочерью на руках.