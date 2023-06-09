Дружина Макса Чмерковського показала, як насолоджується останніми днями вагітності

Пета Маргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Танцівник Максим Чмерковський з дружиною, хореографинею Петою Маргатройд чекають на другого сина. З цієї нагоди Пета знялась у стильній фотосесії.

Знімки танцівниця запостила у своєму Instagram.

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На фото Пета позує у чорному боді та блискучому взутті. Жінка зізналася, що не може дочекатися зустрічі з малюком:

Пета Маргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

"Насолоджуюсь останніми днями з цим маленьким чоловіком. Використовую кожну можливість проводити час зі старшим сином Шайєм. Фокусуюсь на думках та вивільнюсь від негативу. Розумію, що маю все, про що мріяла. Маленький, ти навіть не уявляєш, як я мріяла про тебе. Ми всі готови до твоєї появи", — прокоментувала публікацію Пета.

Пара познайомилась у 2009 році, коли працювали разом у Бродвейському шоу. Але зустрічатися почали лише у 2012 році. За три роки заручились, і у 2017-му одружились. Згодом у них народився первісток. Танцівники завжди мріяли про другу дитину, і на початку року поділились радісною звісткою.

Щоб завагітніти вдруге дружині Чмерковського довелося пройти курс лікування.

Нагадаємо, Максим та Пета станцювали перед камерою румбу. Так вони ведуть хронологію довгоочікуваної вагітності.

Раніше 42-річний танцюрист розповів про плани щодо всиновлення дитини з України.