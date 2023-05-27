Максим Чмерковський влаштував ніжну фотосесію з вагітною дружиною

Максим Чмерковський. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Танцівник Максим Чмерковський з дружиною, хореографинею Петою Маргатройд рахую дні до появи на світ свого другого сина. Пара нещодавно влаштувала нову ніжну фотосесію.

Знімками дружина хореографа поділилась у своєму Instagram.

Читайте також:

Зіркове подружжя тривалий час не могли вдруге стати батьками. Але, на щастя, їхні сподівання справдилися і у їхній родині скоро відбудеться поповнення. З цієї нагоди Максим Чмерковський та його дружина знялись у фотосесії.

Пара познайомилась у 2009 році, коли працювали разом у Бродвейському шоу. Але зустрічатися почали лише у 2012 році. За три роки заручились, і у 2017-му одружились. Згодом у них народився первісток. Танцівники завжди мріяли про другу дитину, і на початку року поділились радісною звісткою.

Щоб завагітніти вдруге дружині Чмерковського довелося пройти курс лікування.

"Я буквально молилася Богу про це, але найсмішніше, що коли я відпустила ситуацію, я завагітніла, — говорить Маргатройд, — я довго не знала, що вагітна, просто почувалася зле".

Нагадаємо, що початок повномасштабного вторгнення армії РФ в України Чмерковський зустрів у Києві. Повернувшись до США, хореограф створив благодійний фонд і почав займатися будівництвом модульного містечка для переселенців у Львівській області. Разом з дружиною виховує п’ятирічного сина Шая.

Раніше українська блогерка з двома мільйонами фоловерів Саша Бо поділилася радісною новиною. Знаменитість втретє стане мамою.