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Максим Чмерковський влаштував ніжну фотосесію з вагітною дружиною

27 травня 2023 18:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Максим Чмерковський влаштував ніжну фотосесію з вагітною дружиною
Максим Чмерковський. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівник Максим Чмерковський з дружиною, хореографинею Петою Маргатройд рахую дні до появи на світ свого другого сина. Пара нещодавно влаштувала нову ніжну фотосесію.

Знімками дружина хореографа поділилась у своєму Instagram.

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Зіркове подружжя тривалий час не могли вдруге стати батьками. Але, на щастя, їхні сподівання справдилися і у їхній родині скоро відбудеться поповнення. З цієї нагоди Максим Чмерковський та його дружина знялись у фотосесії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пара познайомилась у 2009 році, коли працювали разом у Бродвейському шоу. Але зустрічатися почали лише у 2012 році. За три роки заручились, і у 2017-му одружились. Згодом у них народився первісток. Танцівники завжди мріяли про другу дитину, і на початку року поділились радісною звісткою.

Щоб завагітніти вдруге дружині Чмерковського довелося пройти курс лікування.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Я буквально молилася Богу про це, але найсмішніше, що коли я відпустила ситуацію, я завагітніла, — говорить Маргатройд, — я довго не знала, що вагітна, просто почувалася зле".

Нагадаємо, що початок повномасштабного вторгнення армії РФ в України Чмерковський зустрів у Києві. Повернувшись до США, хореограф створив благодійний фонд і почав займатися будівництвом модульного містечка для переселенців у Львівській області. Разом з дружиною виховує п’ятирічного сина Шая.

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