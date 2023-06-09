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Жена Макса Чмерковского показала, как наслаждается последними днями беременности

9 июня 2023 13:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Макса Чмерковского показала, как наслаждается последними днями беременности
Пета Маргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщик Максим Чмерковский с женой, хореографом Петой Маргатройд ждут второго сына. По этому случаю Пета снялась в стильной фотосессии.

Снимки танцовщица запостила в своем Instagram.

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На фото Пета позирует в черном боди и блестящей обуви. Женщина призналась, что не может дождаться встречи с малышом:

 

Петааргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

"Наслаждаюсь последними днями с этим маленьким человечком. Использую каждую возможность проводить время со старшим сыном Шайем. Фокусируюсь на мыслях и освобождаюсь от негатива. Понимаю, что у меня есть все, о чем мечтала. Малыш, ты даже не представляешь, как я мечтала о тебе. Мы все готовы к твоему появлению", — прокомментировала публикацию Пета.

Пара познакомилась в 2009 году, когда работала вместе в Бродвейском шоу. Но встречаться начали только в 2012 году. Через три года обручились, и в 2017-м поженились. Впоследствии у них родился первенец. Танцоры всегда мечтали о втором ребенке, и в начале года поделились радостным известием.

Чтобы забеременеть во второй раз, жене Чмерковского пришлось пройти курс лечения.

Напомним, Максим и Пета станцевали перед камерой румбу. Так они ведут хронологию долгожданной беременности.

Ранее 42-летний танцор рассказал о планах на усыновление ребенка из Украины.

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