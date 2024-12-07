Дружина Володимира Остапчука прикрасила ялинку перед пологами — фото

Дружина Остапчука напередодні пологів прикрасила новорічну ялинку
Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина з дня на день стане мамою. Поки є можливість, блогерка вирішила підготуватися до новорічних свят та прикрасити оселю.
Святкову ялинку Катерина показала в Instagram.
Дружина Остапчука показала, як прикрасила дім
Цьогоріч Катерина планувала зробити трендовий декор для ялинки у вигляді великого банту, Однак зрештою блогерка відмовилася від цієї ідеї.
"Хотіла прикрасити ялинку великим бантом, але майже всі це зробили. Тому дістала іграшки з нашої першої ялинки", — розповіла дружина шоумена.
Катерина прикрасила святкове дерево у золотих та червоних кольорах. Як декор для ялинки блогерка обрала квіти, гілочки із ягодами, кульки та прикраси у вигляді птахів і метеликів.
Також під святковим деревом Катерина розмістила новорічну статуетку у вигляді дівчинки із ліхтарем.
Раніше Катерина Остапчук пригадала, як телеведучий покликав її заміж.
Також вагітна дружина шоумена розповіла, які у неї вимоги до няні майбутньої дитини.
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