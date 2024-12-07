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Вагітна дружина Остапчука розкрила вимоги до няні

7 грудня 2024 08:12
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Вагітна Катерина Остапчук розсекретила, як обирала няню
Телеведучий Володимир Остапчук та блогерка Катерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Вже найближчими днями має народити блогерка Катерина Остапчук. Третя дружина телеведучого Володимира Остапчука виношує сина, якого зіркове подружжя назвало Тимофієм. 24-річна інфлюєнсерка поспілкувалася з підписниками та відповіла на запитання, зокрема про няню. 

Відповідні сторіз з’явились у закритому Instagram профілі Катерини Остапчук (Полтавська до весілля). 

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Катерина Остапчук про вимоги до няні

В блогерки поцікавились, чи живе няня в зірковій родині до пологів. На що Катерина пожартувала, мовляв у цьому потреби поки не має, бо в неї є няня Вова (натякає на 40-річного чоловіка). Втім, інфлюєнсерка розкрила критерії, за якими обирала няню, та вимоги до неї. 

"Мені важливо було, щоб у няні був досвід понад 10 років, щоб жила недалеко від нас. Вік 44-55 років, щоб був вайб доброї людини. Щоб була згодна працювати з камерами в будинку. Ну щоб була адекватною, любила дітей і т.п. — і так зрозуміло", — зазначила Катерина. 

За словами фахівців, молода дружина телеведучого має народити сина вже цими вихідними. Втім, сама блогерка нічого подібного не відчуває. Катерина зазначила, що вона довго відклала відвідування курсів для майбутніх мам. Але так і не пішла на них. 

"Сподіваюсь на досвід чоловіка, мам, які перші дні будуть з нами, і няні", — зізналась Остапчук. 

Катерина Остапчук
Катерина Остапчук про няню та вагітність. Скриншоти: Instagram/poka.tya

Зазначимо, що від першого шлюбу з перекладачкою Оленою Войченко, у Володимира Остапчука є донька та син. Вони живуть з матір’ю в Канаді. В другому шлюбі з юристкою Христиною Горняк дітей не було. Тож поява Тимофія зробить Володимира багатодітним батьком. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Володимир Остапчук покликав Катерину Полтавську заміж. Також ми розповідали, який вигляд Катерина Остапчук мала в дитинстві.

Володимир Остапчук вагітність українські зірки пологи Катерина Полтавська

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