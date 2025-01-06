Катерина Остапчук розсекретила свою вагу та ставлення до маммопластики

Блогерка Катерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Майже місяць тому блогерка Катерина Остапчук народила первістка, сина Тимофія. Дружина телеведучого Володимира Остапчука відверто поспілкувалась з підписниками та зізналась, чи планує збільшувати груди за допомогою пластичної операції.

Про це вона розповіла в сторіз свого закритого Instagram.

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Катерина Остапчук про вагу та маммопластику

За словами 24-річної блогерки, її вага тримається на одному показнику — 54 кг. Катерина Остапчук вирішила, що організм витрачає багато енергії на виробіток грудного молока. Тому вона поповнює калорії різноманітною їжею та ні в чому собі не відмовляє.

Катерина отримала комплімент щодо своїх грудей. Третя дружина 40-річного телеведучого зауважила, що в неї завжди були хороші форми. А ось розмір грудей зараз Катерині подобається більше.

"Але натуральні груди будь-якого розміру мені імпонують більше, ніж зроблені. Тому маммопластики не буде", — зізналась Катерина.

Блогерка також пожартувала: якщо колись і передумає, просить всіх забути цю сторіз в Instagram. Зазначимо, що Катерина Остапчук й досі тримає свою сторінку в соцмережі приватною. На неї підписані 64 тисячі фоловерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Остапчук влаштував новорічну фотосесію з дружиною і сином. Також ми розповідали, чи важко Катерині Остапчук дається материнство.