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Молода дружина Остапчука зізналась, чи буде збільшувати груди

6 січня 2025 06:39
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Катерина Остапчук розсекретила свою вагу та ставлення до маммопластики
Блогерка Катерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Майже місяць тому блогерка Катерина Остапчук народила первістка, сина Тимофія. Дружина телеведучого Володимира Остапчука відверто поспілкувалась з підписниками та зізналась, чи планує збільшувати груди за допомогою пластичної операції.

Про це вона розповіла в сторіз свого закритого Instagram

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За словами 24-річної блогерки, її вага тримається на одному показнику — 54 кг. Катерина Остапчук вирішила, що організм витрачає багато енергії на виробіток грудного молока. Тому вона поповнює калорії різноманітною їжею та ні в чому собі не відмовляє. 

Катерина отримала комплімент щодо своїх грудей. Третя дружина 40-річного телеведучого зауважила, що в неї завжди були хороші форми. А ось розмір грудей зараз Катерині подобається більше. 

"Але натуральні груди будь-якого розміру мені імпонують більше, ніж зроблені. Тому маммопластики не буде", — зізналась Катерина. 

Блогерка також пожартувала: якщо колись і передумає, просить всіх забути цю сторіз в Instagram. Зазначимо, що Катерина Остапчук й досі тримає свою сторінку в соцмережі приватною. На неї підписані 64 тисячі фоловерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Остапчук влаштував новорічну фотосесію з дружиною і сином. Також ми розповідали, чи важко Катерині Остапчук дається материнство.

Володимир Остапчук пластична хірургія українські зірки фігура Катерина Полтавська

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:28 Катастрофа у Чорному морі — загинули десятки дельфінів

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