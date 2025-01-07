Володимир Остапчук потрапив в неприємну ситуацію на дорозі

Телеведучий Володимир Остапчук та блогерка Катерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Катериною, сином Тимофієм (якому скоро виповниться місяць від народження) завітали в один з тематичних новорічних парків під Києвом. Втім, по дорозі додому, вони опинились в неприємній ситуації.

Про це блогерка Катерина Остапчук розповіла в сторіз свого Instagram.

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За словами 24-річної блогерки вона не хотіла їхати на вечірню прогулянку. Замість себе Катерина мала в планах відправити на відпочинок няню, а самій поспати. Втім, телеведучий цього не оцінив.

Володимир Остапчук на прогулянці з сином. Скриншот: Instagram/poka.tya

Але хороший настрій зіркового подружжя зіпсувала дорога додому. За словами Катерини, її чоловік дуже обережно керує автомобілем та всіх завжди пропускає. Тому її обурила ситуація.

"Який півень спочатку ледь не підрізав, вилетівши попереду нас з сусідньої смуги. А потім, коли Вова йому посигналив, він образився і спеціально почав притискати, повільно їдучи попереду ривками", — розповіла Катерина.

Публікувати номера та марку автомобіля блогерка не стала. Лише натякнула, що це були іменні номери транспортного засобу.

Катерина Остапчук розповіла про дорожню пригоду та звернулась до українців. Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буде збільшувати груди Катерина Остапчук. Також ми розповідали про інтимне життя Володимира Остапчука після пологів молодої дружини.