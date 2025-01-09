Екатерина Остапчук похвасталась животиком после родов

Блогер Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина почти месяц назад впервые стала мамой. Девушка показала, как изменилась ее фигура.

Она поделилась фото в нижнем белье на своей странице в Instagram.

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Жена шоумена показалась перед зеркалом в белых колготках, штанах и топе телесного цвета.

Катерина рассказала, что уже почти прошел месяц после родов, а она до сих пор чувствует боль, когда прикасается к шву после кесарева сечения.

Блогер показала свою стройную талию после родов. Екатерина призналась, что низ живота немного "желейный", однако кожа на нем достаточно упругая. Также незаметно никаких растяжек.

Фигура Екатерины Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Фигура Екатерины Остапчук после родов. Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, будет ли увеличивать грудь Екатерина Остапчук. Также мы рассказывали о интимной жизни Владимира Остапчука после родов молодой жены.