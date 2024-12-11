Дружина Володимира Остапчука після пологів вийшла на зв'язок у соцмережі — фото

Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина, яка 10 грудня народила первістка, вийшла на зв'язок із шанувальниками. Блогерка розповіла про своє самопочуття.

Кадрами з пологового знаменитість поділилася в Instagram.

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Блогерка показалася у пологовій палаті поруч із сином. Молода матуся зізналася, що дуже щаслива та пожартувала, що нарешті зможе спати на спині після вагітності.

"Я буду спати на спині! Не на лівому чи на правому боці, як останні пів року, а на спині! Боже, дякую", — пожартувала Катерина.

Катерина Остапчук вийшла на зв'язок після пологів. Фото: instagram.com/poka.tya

Про те, як минули пологи дружина шоумена пообіцяла розповісти своїм шанувальникам пізніше, однак натякнула, що їй сподобався цей досвід.

"Якщо коротко, то я б повторила", — зізналася Остапчук.

Катерина Остапчука показала сина. Фото: instagram.com/poka.tya

Увесь час Володимир був поруч зі своєю обраницею та підтримував її під час пологів.

Син пари, якого назвали Тимофій, народився із вагою у три кілограми та зростом у 53 см.

Метрика сина Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Для Володимира хлопчик став третьою дитиною. Телеведучий має 10-річну доньку Емілію та 6-річного сина Евана від першої дружини Олени Войченко, яка разом із дітьми наразі мешкає в Канаді.

Нагадаємо, раніше Катерина Остапчука поділилася вимогами, за якими шукала няню для сина.

Також дружина телеведучого показала, як напередодні пологів прикрасила оселю до новорічних свят.