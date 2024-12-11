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Жена Остапчука рассказала о самочувствии после первых родов

11 декабря 2024 09:26
Мария Покровская - Редактор
Жена Владимира Остапчука после родов вышла на связь в соцсети — фото
Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
Мария Покровская - Редактор

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина, родившая 10 декабря первенца, вышла на связь с поклонниками. Блогерша рассказала о своем самочувствии.

Кадрамы из родильного знаменитость поделилась в Instagram.

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Блоггерша показалась в родильной палате рядом с сыном. Молодая мамочка призналась, что очень счастлива и пошутила, что наконец-то сможет спать на спине после беременности.

"Я буду спать на спине! Не на левом или на правом боку, как последние пол года, а на спине! Боже, спасибо", — пошутила Екатерина.

Екатерина Остапчук вышла на связь после родов
Екатерина Остапчук вышла на связь после родов. Фото: instagram.com/poka.tya

О том, как миновали роды жена шоумена пообещала рассказать своим поклонникам позже, однако намекнула, что ей понравился этот опыт.

"Если коротко, то я бы повторила", — призналась Остапчук.

Екатерина Остапчука показала сына
Екатерина Остапчука показала сына. Фото: instagram.com/poka.tya

Все время Владимир был рядом со своей избранницей и поддерживал ее во время родов.

Сын пары, которого назвали Тимофей, родился с весом в три килограмма и ростом в 53 см.

Метрика сына Остапчука
Метрика сына Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Для Владимира мальчик стал третьим ребёнком. У телеведущего 10-летняя дочь Эмилия и 6-летний сын Эван от первой жены Елены Войченко, которая вместе с детьми сейчас проживает в Канаде.

Напомним, ранее Екатерина Остапчука поделилась требованиями, согласно которым искала няню для сына.

Также жена телеведущего показала, как накануне родов украсила дом к новогодним праздникам.

дети Владимир Остапчук украинские звезды роды Екатерина Полтавская

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