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Дружина Остапчука вперше повністю показала новонародженого сина

11 грудня 2024 15:38
Марія Покровська - Редактор
Дружина Володимира Остапчука вперше показала обличчя сина — фото
Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: instagram.com/poka.tya
Марія Покровська - Редактор

У телеведучого Володимира Остапчука та його дружини Катерини 10 грудня народився хлопчик. Молода матуся вперше повністю показала малюка, а також похизувалася, як коханий привітав її з народження сина.

Кадрами Катерина поділилася в Instagram.

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Катерина Остапчук показала новонародженого сина

У своєму блогу Катерина поділилася, як пройшов перший день із сином, якого назвали Тимофій, та поділилася новими враженнями від материнства.

"Цей маленький чоловік "прогнув" мене під себе разів 15 за останню добу. Як виявилося, у мене немає жодних принципів поведінки із немовлятами. Ну, вони були, але до його першого хнику", — жартома розповіла Катерина.

Син Володимира та Катерини Остапчуків
Син Володимира та Катерини Остапчуків. Фото: instagram.com/poka.tya

Наразі молода матуся разом із немовлям та чоловіком перебуває у пологовому під наглядом лікарів. Блогерка замилувала кадрами, як хлопчик спить у спеціальному коконі.

Катерина Остапчук показала сина
Катерина Остапчук показала сина. Фото: instagram.com/poka.tya

Тим часом Володимир вже встиг привітати дружину із народженням малюка. Шоумен подарував коханій величезний букет рожевих та білих тюльпанів.

Володимир Остапчук привітав дружину з народженням сина
Володимир Остапчук привітав дружину з народженням сина. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше Катерина розповіла про своє самопочуття після пологів.

Також ми писали, що дружина шоумена на останніх місяцях вагітності знялася із ним у романтичній фотосесії.

діти соцмережі Володимир Остапчук українські зірки Катерина Полтавська

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