Жена Владимира Остапчука впервые показала лицо сына — фото

Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/poka.tya

У телеведущего Владимира Остапчука и его жены Екатерины 10 декабря родился мальчик. Молодая мама впервые полностью показала малыша, а также похвасталась, как любимый поздравил ее с рождения сына.

Кадрами Екатерина поделилась в Instagram.

Читайте также:

Екатерина Остапчук показала новорожденного сына

В своем блоге Екатерина поделилась как прошел первый день с сыном, которого назвали Тимофей и поделилась новыми впечатлениями от материнства.

"Этот маленький мужчина "прогнул" меня под себя раз 15 за последние сутки. Как оказалось, у меня нет никаких принципов поведения с младенцами. Ну, они были, но до его первого хныка", — в шутку рассказала Екатерина.

Сын Владимира и Екатерины Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Молодая мамочка вместе с младенцем и мужем находится в родильном под наблюдением врачей. Блогерша залюбовала кадрами, как мальчик спит в специальном коконе.

Екатерина Остапчук показала сына. Фото: instagram.com/poka.tya

Тем временем Владимир уже успел поздравить жену с рождением малыша. Шоумен подарил возлюбленной огромный букет розовых и белых тюльпанов.

Владимир Остапчук поздравил супругу с рождением сына. Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, ранее Екатерина рассказала о своем самочувствии после родов.

Также мы писали, что жена шоумена на последних месяцах беременности снялась с ним в романтической фотосессии.