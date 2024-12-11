Жена Владимира Остапчука впервые показала лицо сына — фото

Жена Остапчука впервые полностью показала новорожденного сына
У телеведущего Владимира Остапчука и его жены Екатерины 10 декабря родился мальчик. Молодая мама впервые полностью показала малыша, а также похвасталась, как любимый поздравил ее с рождения сына.
Кадрами Екатерина поделилась в Instagram.
Екатерина Остапчук показала новорожденного сына
В своем блоге Екатерина поделилась как прошел первый день с сыном, которого назвали Тимофей и поделилась новыми впечатлениями от материнства.
"Этот маленький мужчина "прогнул" меня под себя раз 15 за последние сутки. Как оказалось, у меня нет никаких принципов поведения с младенцами. Ну, они были, но до его первого хныка", — в шутку рассказала Екатерина.
Молодая мамочка вместе с младенцем и мужем находится в родильном под наблюдением врачей. Блогерша залюбовала кадрами, как мальчик спит в специальном коконе.
Тем временем Владимир уже успел поздравить жену с рождением малыша. Шоумен подарил возлюбленной огромный букет розовых и белых тюльпанов.
Напомним, ранее Екатерина рассказала о своем самочувствии после родов.
Также мы писали, что жена шоумена на последних месяцах беременности снялась с ним в романтической фотосессии.
Читайте Новини.LIVE!