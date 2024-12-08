Катерини Остапчук показала живіт на 38 тижні

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина показалася на останніх термінах вагітності. Дівчина поділилася з шанувальниками кадрами із округлим животом в обіймах чоловіка.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Новий образ Катерини Остапчук

На останніх термінах вагітності Катерина разом з чоловіком захотіли насолодитися відпочинком перед батьківством. Вони двох зняли номер з розкішному готелі, де дівчина влаштувала фотосесію з Володимиром.

Катерина позувала у кадрі у довгій атласній сукні молочного кольору, яка підкреслила її округлий живіт. Дружина шоумена підкреслила риси обличчя легким макіяжем. Остапчук обрав для фотосесії чорну класичну сорочку та штани.

"38 тиждень", — підписала кадри вона.

Володимир та Катерина Остапчук в столичному готелі. Фото: instagram.com/poka.tya/

Володимир та Катерина Остапчук незадовго до пологів. Фото: instagram.com/poka.tya/

Володимир та Катерина Остапчук скоро стануть батьками. Фото: instagram.com/poka.tya/

Раніше Катерина Остапчук пригадала, як телеведучий покликав її заміж. Також вагітна дружина шоумена розповіла, які у неї вимоги до няні майбутньої дитини.