Екатерина Остапчук рассказала, трудно ли ухаживать за малышом

Блогер Екатерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Жена ведущего Владимира Остапчука Екатерина рассказывает поклонникам о своем опыте материнства. Девушка призналась, нравится ли ей ухаживать за малышом и тяжело ли ей это дается.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Жена ведущего призналась, что ее сильно изменило материнство. У нее проснулось желание готовить и содержать дом в чистоте. Екатерина хочет, чтобы ее сын гордился ею.

"Короче, мне очень нравится. Это тяжело, но вдохновляет и мотивирует. Я стала другим человеком. Хожу убираю все 24/7, готовлю постоянно. Ну потому что жена может ничего не делать, а мама — нет. Хочу, чтобы его друзья говорили своим мамам, что у Тимофея классная мама", — поделилась Екатерина.

Жена Остапчука о материнстве. Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука похвасталась фигурой через неделю после родов.

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