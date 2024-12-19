Екатерина Остапчук рассказала, трудно ли ухаживать за малышом

Жена Остапчука призналась, тяжело ли ей дается материнство
Жена ведущего Владимира Остапчука Екатерина рассказывает поклонникам о своем опыте материнства. Девушка призналась, нравится ли ей ухаживать за малышом и тяжело ли ей это дается.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.
Екатерина Остапчук о своей новой роли
Жена ведущего призналась, что ее сильно изменило материнство. У нее проснулось желание готовить и содержать дом в чистоте. Екатерина хочет, чтобы ее сын гордился ею.
"Короче, мне очень нравится. Это тяжело, но вдохновляет и мотивирует. Я стала другим человеком. Хожу убираю все 24/7, готовлю постоянно. Ну потому что жена может ничего не делать, а мама — нет. Хочу, чтобы его друзья говорили своим мамам, что у Тимофея классная мама", — поделилась Екатерина.
Напомним, ранее жена Владимира Остапчука похвасталась фигурой через неделю после родов.
Также мы писали, что телеведущий устроил сюрприз для избранницы по возвращении из родильного.
Читайте Новини.LIVE!