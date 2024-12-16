Дружина Володимира Остапчука приголомшила своїм виглядом після пологів — фото

Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина приголомшила своїм зовнішнім виглядом менш ніж через тиждень після пологів. Молода матуся показала, який вигляд має її тіло у спідньому.

Кадрами дружина шоумена поділилася в Instagram.

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Минуло лише шість днів після того, як блогерка народила свого первістка. Але Катерина вже може похизуватися гарною фізичною формою.

Молода матуся похизувалася своїм зовнішнім виглядом у самому спідньому перед дзеркалом.

Катерина Остапчук після пологів. Фото: instagram.com/poka.tya

Як розповіла Остапчук, перед самими пологами її вага становила 63 кілограми. Але за ці шість днів блогерка вже скинула шість з половиною кілограмів і майже повернула свою вагу до вагітності, яка становила 54 кілограми.

Нагадаємо, дружина телеведучого розповіла, чому їй довелося робити кесарів розтин.

Також Володимир Остапчук з дружиною розчулили мережу першою фотосесією з новонародженим сином у пологовому.