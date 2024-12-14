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Остапчук влаштував сюрприз для дружини після виписки з пологового

14 грудня 2024 13:16
Марія Покровська - Редактор
Дружина Володимира Остапчука похизувалася, як чоловік зустрічав її з пологового — фото
Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/poka.tya
Марія Покровська - Редактор

Телеведучий Володимир Остапчук ретельно підготувався до зустрічі дружини Катерини та сина Тимофія після виписки з пологового. Шоумен влаштував для коханої справжній сюрприз.

Як чоловік зустрічав її вдома, Катерина показала на своїй сторінці в Instagram

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Катерину Остапчук із сином виписали з пологового

Дружина шоумена разом із немовлям провела у пологовому три дні, аби запевнитися, що із малюком та нею усе гаразд. По приїзду додому на Катерину чекав подарунок від коханого.

Володимир прикрасив будинок повітряними кульками, серед яких був великий ведмедик та серце із ім'ям сина, а також живими квітами. 

Катерина Остапчук показала сюрприз від чоловіка
Катерина Остапчук показала сюрприз від чоловіка. Фото: instagram.com/poka.tya
Володимир Остапчук зустрів дружину з пологового
Володимир Остапчук зустрів дружину з пологового. Фото: instagram.com/poka.tya

"Вчора приїхали додому, а тут тато підготувався", — підписала кадри дружина ведучого.

Дружина Остапчука похизувалася сюрпризом від нього
Дружина Остапчука похизувалася сюрпризом від нього. Фото: instagram.com/poka.tya

Також Катерина розповіла, як минула перша ніч з малюком вдома. Молода матуся зізналася, що дуже переживала, що не зможе впоратися із немовлям самостійно.

"У мене з'явилася паніка, що я не розумію, як зробити так, щоб вдома було так само зручно, як у пологовому, до побуту, в якому вже звикла. Просто палата — одна велика кімната, все в одному місці і все зручно, а вдома здається, що треба усього по три екземпляри, щоб стояло усюди й не треба було ходити постійно з першого на другий поверх", — розповіла Остапчук.

Катерина Остапчук із сином вдома
Катерина Остапчук із сином вдома.
Фото: instagram.com/poka.tya

Блогерка зізналася, що навіть розплакалася через власні переживання. Натомість, за словами Катерини, чоловік дуже допомагає їй із турботою про малюка.

"У підсумку я просто годину після повернення додому проплакала, а потім поговорила із собою й вирішила, що все одно в нього немає запасних батьків, тому всі труднощі треба буде проходити нам. Вночі все вже було супер, за винятком того, що я не спала, хоча малий спав майже постійно. Вова сповна виконує свої батьківські обов'язки, тому я маю можливість спати й займатися своїми справами, але поки я в режимі тривоги й не можу собі дозволити навіть сон", — поділилася дружина ведучого.

Катерина Остапчук розповіла про повернення з пологового
Катерина Остапчук розповіла про повернення з пологового. Фото: instagram.com/poka.tya

Раніше Володимир Остапчук з дружиною розчулили мережу першими фото із сином з пологового.

Також дружина шоумена вперше розповіла про вроджену особливість, через яку їй довелося робити кесарів розтин.

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