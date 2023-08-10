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Дружина Остапчука звинуватила Єфросиніну в нещирості: "Вона публічно розстріляла Вову"

10 серпня 2023 07:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дружина Остапчука звинуватила Єфросиніну в нещирості: "Вона публічно розстріляла Вову"
Блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/poka.tya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В мережі й досі активно обговорюють скандал навколо нового випуску YouTube-шоу Володимира Остапчука, в якому він з репером Позитивом та блогером Богданом Шелудяком (Буше) обговорював ідеал жінок. Зіркову трійцю розкритикувала Маша Єфросиніна. У відповідь вона отримала звинувачення від 23-річної дружини Остапчука, блогерки Катерини Полтавської. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram. 

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Розлючена дружина

Полтавська пригадала Єфросиніній скандал навколо державного фінансування комедійного серіалу телеведучого Юрія Горбунова. Саме з ним Маша розпочинала свою кар’єру. Втім тоді вона відмовилась коментувати гучну справу та заявила, що не братиме участь в цькуванні колег.

Дружина Остапчука не стримувала слів. Матюкнувшись, вона звинуватила шоувумен у нещирості. Катерина запевняє, що Єфросиніна і компанія висловлюються не про всіх.

"Так у чому позиція? Не брати участь у публічних розстрілах своїх друзів, як Потапа, але брати участь у публічних розстрілах інших? І ні, Маша не написала, що вона просто не погоджується з думкою. Вона публічно розстріляла Позитива, Вову та Богдана, називаючи їх вилупками та даватєлями порад, тим самим підтримуючи хейт, який провокує ментальну смерть, проти якої вона була ще два тижні тому", — заявила Полтавська.

Сторіз дружини Остапчука. Скриншот: Instagram/poka.tya

Що написала Єфросиніна

У своїй публікації Маша назвала всіх чоловіків, які нав’язують або змушують жінок відповідати своїм стандартам, вилупками. Єфросиніна конкретно не зверталась до Остапчука, Позитива та Шелудяка.  За словами шоувумен, для неї кожна жінка 10 з 10. Маша заявила, що де хоче, там себе і голить. 

"Якби не вилупки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати, як ми маємо виглядати, щоб заслужити їхнє схвалення та зацікавленість. Тож, шановні "даватєлі" порад, як має виглядати жінка, щоб ви її якось там оцінили, ось моя вам порада спершу візьміть сантиметри, та позамірюйте собі те, що дуже добре пояснить вам, чому саме там наразі перебувають ваші мізки. Бо "маєш бути" мені може сказати лише одна людині в цьому житті. Це я сама", — заявила Маша.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук відповів на реакції, а де інколи й тролінг зіркових колег.

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