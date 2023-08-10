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Жена Остапчука обвинила Ефросинину в неискренности: "Она публично расстреляла Вову"

10 августа 2023 07:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Жена Остапчука обвинила Ефросинину в неискренности: "Она публично расстреляла Вову"
Блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В сети до сих пор активно обсуждают скандал вокруг нового выпуска YouTube-шоу Владимира Остапчука, в котором он с рэпером Позитивом и блогером Богданом Шелудяком (Буше) обсуждал идеал женщин. Звездную троицу раскритиковала Маша Ефросинина. В ответ она получила обвинение от 23-летней супруги Остапчука, блогерши Екатерины Полтавской.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Полтавская напомнила Ефросининой скандал вокруг государственного финансирования комедийного сериала телеведущего Юрия Горбунова. Именно с ним Маша начинала свою карьеру. Впрочем, тогда она отказалась комментировать громкое дело и заявила, что не будет участвовать в травле коллег.

Жена Остапчука не сдерживала слов. Матерясь, она обвинила шоувумен в неискренности. Екатерина уверяет, что Ефросинина и компания знаменитостей высказываются не про всех.

"Так в чем позиция? Не участвовать в публичных расстрелах своих друзей, как Потапа, но участвовать в публичных расстрелах других? И нет, Маша не написала, что она просто не соглашается с мнением. Она публично расстреляла Позитива, Вову и Богдана, называя их вылупками и давателями советов, тем самым поддерживая хейт, который провоцирует ментальную смерть, против которой она была еще две недели назад", — заявила Полтавская.

Сториз жены Остапчука. Скриншот: Instagram/poka.tya

Что написала Ефросинина

В своей публикации Маша назвала всех мужчин, которые навязывают или заставляют женщин соответствовать своим стандартам, вылупкам. Ефросинина конкретно не обращалась к Остапчуку, Позитиву и Шелудяку. По словам шоувумен, для нее каждая женщина 10 из 10. Маша заявила, что где хочет, там себя и бреет.

"Если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать, как мы должны выглядеть, чтобы заслужить их одобрение и заинтересованность. Поэтому, уважаемые "даватели" советов, как должна выглядеть женщина, чтобы вы ее как-то там оценили, вот мой вам совет — сначала возьмите сантиметры, и замерьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там находятся ваши мозги. Ибо "должно быть" мне может сказать только один человек в этой жизни. Это я сама", — заявила Маша.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук ответил на реакции, а иногда и троллинг звездных коллег.

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