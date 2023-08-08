Остапчук та Позитив прокоментували свої образливі слова у бік жінок

Телеведучий Володимир Остапчук, співак Позитив та блогер Богдан Буше. Фото: скриншот youtube.com/@vova_ostapchuk

Нещодавно ведучий Володимир Остапчук, співак Позитив та блогер Богдан Буше обурили мережу через свої висловлювання на адресу жінок. Тепер відомі чоловіки вирішили прокоментували свої думки.

Відповідні публікації зірки зробили у своїх соціальних мережах.

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Співак Позитив та ведучий Володимир Остапчук виправдалися за образливі слова про те, що жінки, які не роблять депіляцію, непривабливі. Так, Позитив зазначив, що лише висловлював власну думку і він не хотів нікого образити.

"Мої слова на шоу стосовно депіляції у дівчат були виразом моєї особистої думки, а не спробою нав'язати її іншим чи дискримінацією. Мене запитали — я відповів як чоловік, якого не приваблює волосся на тілі жінки. У кожного є свої особисті вподобання, наголошую — особисті. Кожна людина має право на самовираження, як він чи вона себе комфортніше відчуває, в душі та зовні. І вважаю, що кенселити людину за особисту думку або смак неправильно, бо тоді незрозуміло, за яку свободу самовираження ми боремося", — говорить Позитив.

Володимир Остапчук прокоментував свої висловлювання

Телеведучий Володимир Остапчук теж заявив, що ділився лише своїми думками. Тож, за словами ведучого, у шоу не було сексистських висловлювань, адже вони не нав'язували свою думку іншим.

"Кожна людина має право на власні вподобання: комусь подобаються більше блондинки, ніж брюнетки; комусь подобаються голені дівчата, а комусь — ні; комусь подобаються забезпечені чоловіки, а для когось — це неважливо. Чоловік має право казати, що йому подобаються поголені дівчата. Це особисте вподобання, а не сексизм, до тих пір, поки чоловік не каже, що жінка - це не жінка, якщо вона не поголена. У випуску такого немає і не може бути. Жоден з нас не сказав, що наявність чи відсутність волосся на тілі жінки визначає її як жінку чи привабливість її для всіх чоловіків", — зазначив Остапчук.

Володимир Остапчук прокоментував свої слова у бік жінок. Скріншот: facebook.com/vostapchuk

Однак фоловери Остапчука та Позитива не змогли прийняти такого пояснення.

"Ці ваші відео-виправдання жалюгідні, треба думати перед тим, як щось казати, а не виправдовуватись".

"То хейтити чоловіка за особисту думку неможна, а хейтити жінок за волосся на тілі можна? Що це за подвійні стандарти".

"Яка різниця? Кого це цікавить? Мені соромно за вас перед військовими, перед пораненими, перед полоненими, перед рятувальниками...це якийсь треш, невже ви нічого не можете обрати в житті окрім публікування фейсбучного сміття під час кривавої війни".

Нагадаємо, зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними в шоу "Мекнув — питайте". Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Зокрема, чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі. Зіркові чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

Нагадаємо, нещодавно разгорівся скандал навколо шоумена Володимира Остапчука. Він прилетів з 22-річною дружиною на острів Міконос, у ролі ведучого дня народження. Втім, виявилось, що на вечірці Остапчук розважав гостей, серед яких були громадяни країни-терористки.

Раніше дружина шоумена Володимира Остапчука повідомила шанувальникам, що вперше в житті знепритомніла.