"Всі святі — аж страшно": Остапчук відповів на тролінг зіркових колег

Ведучий Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Після того, як у мережі здійнялася хвиля критики програми Володимира Остапчука, де він з зірковими колегами обговорював жінок, ведучий вирішив розставити всі крапки над "і". Також Володимир згадав минуле, декому з представників шоу-бізнесу.

Про це Остапчук зробив відповідний допис у своєму Instagram.

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А судді хто?

За словами Володимира, він обожнює обговорювати серйозні проблеми з "колегами". Остапчук переконаний, що зловтішатися й на цьому підвищувати свій рейтинг за рахунок його вони вміють, але про себе так часто забувають. Першому "прилетіло" ймовірно співаку Володимиру Дантесу.

"Так не можна, ви в себе одні, тому говоріть більше про себе, а не інших. Чуєш мене, чуєш, а що була за історія півроку тому про "У мене дитяча травма від неголених ніг вчительки" та "Волосся під пахвами — це неприколько, це смердить"? Слово "перевзуватися" вам про щось говорить?" — обурюється шоумен.

Далі Володимир, найімовірніше, звернувся до Маші Єфросиніної.

Ведучий Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

"Доросла дівчинко, а чи не ви казали, що чоловік обов’язково МАЄ більше заробляти? Чи хлопці не подивляться шоу й не почнуть комплексувати через те, що якщо мало заробляють, то їх жінка буде цьому докоряти й обговорювати? (як у вашому випадку — на всю країну). Ніхто ж нікому нічого не зобов’язаний? Чи вам можна пару порад роздати?" — запитує ведучий.

Про Олексія Дурнєва, ймовірно, Остапчук теж не забув.

"Чи "Бісять дівчата, які дивляться всі мої програми й не дають" — це не об’єктивізація жінки? Ви всі 10 з 10 у своєму вмінні засирати інших і не звертати увагу на себе. Такі всі святі — аж страшно. Але мені дуже приємно, що моя особиста думка й мої особисті вподобання настільки важливі для кожного з вас. "А судді хто?". Шакалячий експрес відправляється зі станції "Небесна канцелярія" — усім приготуватися", — написав Остапчук.

Нагадаємо, зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними в шоу "Мекнув — питайте". Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі. Чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна топлес дала відсіч Остапчуку.

Раніше Дантес підтримав українок після скандалу з Остапчуком.