Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Співак Віктор Павлік та блогерка Катерина Реп'яхова

Минулого тижня блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, зробила кілька пластичних операцій. Прямо в лікарняній палаті вона дала інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну та розповіла зокрема про шлюб з відомим артистом.

Відео з’явилось на YouTube-каналі "Слава Дьомін".

Подробиці

Блогерка зробила ринопластику та ліпофілінг підборіддя. В кадрі Катерина була в кепці, яка трохи приховувала втомлений погляд від операцій, гіпс на носі та синці під очима.

Реп’яхова зізналась, що завдяки соціальним мережам на місяць заробляє до 200 тисяч гривень. А ось її чоловік, співак Віктор Павлік, отримує за цей період, за словами блогерки, значно більше.

"Зараз реально дуже активна концертна діяльність… Ми складаємо кошти в одну коробочку. Ми хочемо житло. Розглядаємо і будинок, і квартиру. Коли будуть реально гроші, тоді будемо вирішувати", — заявила Реп’яхова.

За словами блогерки, зіркова родина заробляє близько 10 тисяч доларів на місяць.

Фрагмент відповіді Реп’яхової у відео — з 25:05

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружині Віктора Павліка робили наркоз перед операціями під одну з його пісень. Також ми розповідали, що "Міс Україна Всесвіт" зізналась, чи робила пластичні операції та на які процедури наважилась.