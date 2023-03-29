Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині
Минулого тижня блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, зробила кілька пластичних операцій. Прямо в лікарняній палаті вона дала інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну та розповіла зокрема про шлюб з відомим артистом.
Відео з’явилось на YouTube-каналі "Слава Дьомін".
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Подробиці
Блогерка зробила ринопластику та ліпофілінг підборіддя. В кадрі Катерина була в кепці, яка трохи приховувала втомлений погляд від операцій, гіпс на носі та синці під очима.
Реп’яхова зізналась, що завдяки соціальним мережам на місяць заробляє до 200 тисяч гривень. А ось її чоловік, співак Віктор Павлік, отримує за цей період, за словами блогерки, значно більше.
"Зараз реально дуже активна концертна діяльність… Ми складаємо кошти в одну коробочку. Ми хочемо житло. Розглядаємо і будинок, і квартиру. Коли будуть реально гроші, тоді будемо вирішувати", — заявила Реп’яхова.
За словами блогерки, зіркова родина заробляє близько 10 тисяч доларів на місяць.
Фрагмент відповіді Реп’яхової у відео — з 25:05
Нагадаємо, раніше ми писали, що дружині Віктора Павліка робили наркоз перед операціями під одну з його пісень. Також ми розповідали, що "Міс Україна Всесвіт" зізналась, чи робила пластичні операції та на які процедури наважилась.