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Наркоз під пісню Павліка: молода дружина артиста зробила пластичні операції

22 березня 2023 10:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, здійснила свою мрію. Вона зробила кілька пластичних операцій. 

Про це блогерка розповіла у своїх Instastories.

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Деталі 

Реп’яхова, яка молодша за Павліка майже на 30 років, наважилась на ринопластику та ліпофілінг підборіддя. Під наркоз Катерина входила під улюблену пісню зіркового чоловіка. Як справжня блогерка вона за допомогою асистента все фільмувала на відео.

За словами Реп’яхової, Віктор Павлік був проти пластики. Співак навіть казав їй, що не приїде до лікарні. Втім, після операції Народний артист України таки приїхав підтримати дружину, яку жартома назвав Франкенштейном. 

Після операцій Реп’яхова розповіла про своє самопочуття. За її словами, найважчим було те, що ніс не дихав. Найскладнішими виявилися дві години після операції. Також в блогерки болів живіт, бо звідти хірурги брали жир, аби додати його в підборіддя. Реп’яхова не приховує — вона ненавиділа своє подвійне підборіддя. 

Перша ніч після операції для Реп’яхової також далась непросто. Блогерка, яка в червні 2021 року народила Павліку сина, майже не спала. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що відверту фотосесію дружини Віктора Павліка розкритикували у соцмережах. Також ми розповідали, що "Міс Україна Всесвіт" зізналась, чи робила пластичні операції та на які процедури наважилась.

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