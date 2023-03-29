Жена Павлика призналась, кто больше зарабатывает в семье

Певец Виктор Павлик и блогер Екатерина Репьяхова

На прошлой неделе блогер и жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репьяхова, сделала несколько пластических операций. Прямо в больничной палате она дала интервью шоумену Славе Демину и рассказала о браке с известным артистом.

Видео появилось на YouTube-канале "Слава Демин".

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Блогер сделала ринопластику и липофиллинг подбородка. В кадре Екатерина была в кепке, которая немного скрывала усталый взгляд от операций, гипс на носу и синяки под глазами.

Репяхова призналась, что благодаря социальным сетям в месяц зарабатывает до 200 тысяч гривен. А вот ее муж, певец Виктор Павлик, получает за этот период, по словам блогера, гораздо больше.

"Сейчас реально очень активная концертная деятельность… Мы складываем средства в одну коробочку. Мы хотим жилье. Рассматриваем и дом, и квартиру. Когда реально будут деньги, тогда будем решать", — заявила Репяхова.

По словам блогера, звездная семья зарабатывает около 10 тысяч долларов в месяц.

Фрагмент ответа Репейной в видео — с 25:05.

Напомним, ранее мы писали, что жене Виктора Павлика сделали наркоз перед операциями под одну из его песен. Также мы рассказывали, что "Мисс Украина Вселенная" призналась, делала ли пластические операции и на какие процедуры решилась.