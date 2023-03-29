Жена Павлика призналась, кто больше зарабатывает в семье
На прошлой неделе блогер и жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репьяхова, сделала несколько пластических операций. Прямо в больничной палате она дала интервью шоумену Славе Демину и рассказала о браке с известным артистом.
Видео появилось на YouTube-канале "Слава Демин".
-
Брэд Питт продал дом, в котором жил с Джоли и Энистон: сумма сделки
-
Посол рф заявил, что Швеция станет "легитимной целью", если вступит в НАТО
-
В Минфине обнародовали зарплаты медиков: кто получает 26 тыс. грн
-
Ребров поделился планами о сборной Украины
-
В МИД Китая сообщили о предложении Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
-
В Венгрии объяснили, почему до сих пор не ратифицировали вступление Швеции в НАТО
-
Pepsi представила новый логотип
-
Какие выплаты можно получить украинцам во Франции и как оформить
-
Защита исторического ареала Одессы: прокуратуры пытаются вернуть памятник архитектуры
-
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали
Подробности
Блогер сделала ринопластику и липофиллинг подбородка. В кадре Екатерина была в кепке, которая немного скрывала усталый взгляд от операций, гипс на носу и синяки под глазами.
Репяхова призналась, что благодаря социальным сетям в месяц зарабатывает до 200 тысяч гривен. А вот ее муж, певец Виктор Павлик, получает за этот период, по словам блогера, гораздо больше.
"Сейчас реально очень активная концертная деятельность… Мы складываем средства в одну коробочку. Мы хотим жилье. Рассматриваем и дом, и квартиру. Когда реально будут деньги, тогда будем решать", — заявила Репяхова.
По словам блогера, звездная семья зарабатывает около 10 тысяч долларов в месяц.
Фрагмент ответа Репейной в видео — с 25:05.
Напомним, ранее мы писали, что жене Виктора Павлика сделали наркоз перед операциями под одну из его песен. Также мы рассказывали, что "Мисс Украина Вселенная" призналась, делала ли пластические операции и на какие процедуры решилась.