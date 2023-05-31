Дружина Скічка посварилася у Мілані з російським викладачем

Дружина Олександра Скічка Єлизавета Юрушева. Фото: Єлизавета Приходько

Дружина українського ведучого та колишнього голови Черкаської ОВА Олександра Скічка живе в Італії з трьома дітьми. На навчанні в Мілані до них прийшов новий професор з Росії, з яким у Лізи Юрушевої виникла суперечка.

Про це написала Єлизавета Юрушева у своєму Facebook.

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Єлизавета Юрушева зазначила, що до них прийшов новий професор і він виявився росіянином.

"Коли я це зрозуміла, всередині мене почало все закипати та перевертатися. Я не знала, що робити, хотілося просто встати і вийти, але я стримувалась і вирішила залишитись. Зрозуміла я, що він цієї самої рашистської нації тоді, коли він почав наводити в приклад рос. компанії. Як приклад! Санкційну, корупційну державу ставити в приклад!" — написала українка.

Чоловік запитав у Єлизавети її думку з приводу однієї російської компанії. Вона відмовилась коментувати і обговорювати будь-які бренди РФ.

"Я навела йому безліч економічних фактів, чому будь-який російський бізнес в моїх очах — це лише купа непотребу. Ніякі цифри цього нікчемного ринку не можна брати до уваги, бо все що робиться їх руками — фальшиве, необʼєктивне і цьому ніколи не можна довіряти. Все що ллється з їх вуст — брехня і більшість населення цього псевдо величного ринку живе без електроенергії та газу, що показує, що ця країна не те що не розвинута, вона — ніщо!" — заявила жінка.

Професор їй відповів, що це все одно величезний ринок.

"Я йому ще раз пояснила, що ніякого ринку там давно вже немає, це країна двох міст, а всі інші живуть у лайні і там їм і місце", — сказала Єлизавета Юрушева.

За її словами, професор від цього обурився і сказав, що таке ставлення до ринку обумовлене тільки політичною ситуацією. На що жінка відповіла, що не збирається вчитись за такими прикладами.

"На жаль, я розумію що це не остання зустріч з представниками цієї нації, бо вони повсюди — ховатися від них неможливо та і не треба! Їх треба ставити на місце, аби вони не наводили приклади своєї "величної" країни скрізь, а знали що у світі немає місця їх імперіалізму", — заявила українка.

Крім цього вона зазначила, що коли виходила з аудиторії, то крикнула "Слава Україні!"

"Ми — Сила. Україна переможе, а вони назавжди залишаться в лайні!" — написала Єлизавета Юрушева.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни деякі українські знаменитості виїхали за кордон. На жаль, деякі з них, як наприклад телеведучі Маша Єфросиніна та Анатолій Анатоліч, стали жертвами грабіжників. До їхньої компанії "приєдналась" і бізнесвумен Єлизавета Юрушева. В Італії жінку обікрали в магазині.