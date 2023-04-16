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Ексшоумен Олександр Скічко сходив до церкви з родиною: рідкісні фото

16 квітня 2023 11:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ексшоумен Олександр Скічко сходив до церкви з родиною: рідкісні фото
Політик, ексшоумен Олександр Скічко. Фото: Wikimedia Commons
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

З самого ранку мільйони українців відвідали церковне богослужіння з нагоди Великодня, який православні християни східного обряду святкують сьогодні, 16 квітня. На службу разом з родиною завітав і колишній шоумен, а нині політик Олександр Скічко.

Рідкісні сімейні фотографії у своєму Instagram опублікувала його дружина, бізнесвумен  Єлизавета Юрушева. 

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Зіркова родина в повному складі завітала на службу до однієї з церков. Олександр та Єлизавета взяли з собою 11-місячну доньку. Компанію їм склали старша донька Наталія та 15-річний син Юрушевої від першого шлюбу. 

Зіркова пара рідко публікує спільні фотографії. Але на Великдень вони зробили виключення. 

Олександр Скічко разом з родиною на Великдень біля церкви. Фото: Instagram/elizaveta.yurusheva
Бізнесвумен Єлизавета Юрушева разом з дітьми. Фото: Instagram/elizaveta.yurusheva

Юрушева — дочка мільярдера та власника люксових столичних готелів Леоніда Юрушева. Єлизавета та Олександр Скічко одружилися 2017 року. Протягом перших десяти днів війни він був головою Черкаської військової ОДА. 

До політичної кар'єри Скічко був телеведучим топових телепроєктів, а також одним з ведучих пісенного конкурсу "Євробачення-2017", яке пройшло в києві завдяки перемозі Джамали у Швеції 2016-го. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Леся Нікітюк показала власноруч зроблену писанку та свій великодній кошик. Також ми розповідали, що дружину Олександра Скічка пограбували в Італії.

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