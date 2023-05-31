Жена Скичка поссорилась в Милане с русским преподавателем

Жена Александра Скичка Елизавета Юрушева. Фото: Елизавета Приходько

Жена украинского ведущего и бывшего главы Черкасской ОВА Александра Скичко живет в Италии с тремя детьми. На учебе в Милане к ним пришел новый профессор из России, с которым у Лизы Юрушевой возник спор.

Об этом написала Елизавета Юрушева в своем Facebook.

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Елизавета Юрушева отметила, что к ним пришел новый профессор и он оказался россиянином.

"Когда я это поняла, внутри меня начало все закипать и переворачиваться. Я не знала, что делать, хотелось просто встать и выйти, но я сдерживалась и решила остаться. Поняла я, что он этой самой рашистской нации тогда, когда он начал наводить в пример рос. компании. Как пример! Санкционное, коррупционное государство ставить в пример!" — написала украинка.

Мужчина спросил у Елизаветы ее мнение по поводу одной российской компании. Она отказалась комментировать и обсуждать какие-либо бренды РФ.

"Я привела ему множество экономических фактов, почему любой российский бизнес в моих глазах — это лишь куча хлама. Никакие цифры этого никчемного рынка нельзя принимать во внимание, потому что все что делается их руками — фальшивое, необъективное и этому никогда нельзя доверять. Все что льется из их уст — ложь и большинство населения этого псевдо величественного рынка живет без электроэнергии и газа, что показывает, что эта страна не то что не развита, она — ничто!" — заявила женщина.

Профессор ответил, что это все равно огромный рынок.

"Я ему еще раз объяснила, что никакого рынка там давно уже нет, это страна двух городов, а все остальные живут в дерьме и там им и место", — сказала Елизавета Юрушева.

По ее словам, профессор от этого возмутился и сказал, что такое отношение к рынку обусловлено только политической ситуацией. Женщина ответила, что не собирается учиться по таким примерам.

"К сожалению, я понимаю, что это не последняя встреча с представителями этой нации, потому что они повсюду — прятаться от них невозможно и не надо! Их нужно ставить на место, чтобы они не приводили примеры своей "величественной" страны везде, а знали что в мире нет места их империализму", — заявила украинка.

Кроме этого она отметила, что когда выходила из аудитории, то крикнула "Слава Украине!"

"Мы — Сила. Украина победит, а они навсегда останутся в дерьме!" — написала Елизавета Юрушева.

Напомним, что во время полномасштабной войны некоторые украинские знаменитости уехали за границу. К сожалению, некоторые из них, например телеведущие Маша Ефросинина и Анатолий Анатолич, стали жертвами грабителей. К их компании "присоединилась" и бизнесвумен Елизавета Юрушева. В Италии женщину обокрали в магазине.