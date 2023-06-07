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Дружина Тімура Мірошниченка шокувала причиною, з якої вони досі не всиновили дитину

7 червня 2023 16:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ведучий Євробачення Тімур Мірошниченко з дружиною мають проблеми зі всиновленням
Тімур та Інна Мірошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна розповіла, чому вони з чоловіком досі не всиновили дитину. Подружжя вже півроку, як стало кандидатами в усиновлювачі.

Про це Інна Мірошниченко розповіла у своєму Instagram.

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Дружина ведучого "Євробачення" розповіла, що коли вони з Тімуром почали обдзвонювати служби у справах дітей, їм відповіли, що дітей на усиновлення немає.

 

Інна та Тімур Мірошниченко хочуть всиновити дитину. Фото: скріншот instagram.com/_inna_mi_/ 

"Як ми і очікували, "дітей немає". В нашій службі ми в черзі навіть не в першій десятці. Я обдзвонила всі обласні служби України. Всюди (де взяли слухавку), відповідь одна – "дітей немає", — розповіла Інна Мірошниченко.

Інна Мірошниченко звернулася до волонтерів і дитбудинки з проханням, якщо вони знають про дитину, яка шукає сім'ю, щоб повідомили їй:

"Нам дозволено усиновити дитину віком до чотирьох років. Важливо! У дитини має бути статус для всиновлення. Опіка не підходить, (у нас немає права бути опікунами, лише усиновлення). — говорить Інна і додає, — Ми дуже хочемо у ці важки часи подарувати щасливе життя і любов щонайменше одній дитині".

 

Нагадаємо, раніше Інна Мірошниченко вже побачила хлопчика, якого б хотіла взяти в родину.

Стало відомо, що телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов також хочуть всиновити дитину.

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