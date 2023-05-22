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Поїздка за кордон закінчилась для Тімура Мірошниченка величезним штрафом

22 травня 2023 17:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Євробачення: Тімур Мірошниченко заплатив величезний штраф
Ведучий Тімур Мірошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ведучий Тімур Мірошниченко під час повернення з Євробачення потрапив у неприємну ситуацію. На польсько-українському кордоні йому з дружиною Інною довелося сплатити штраф.

Інцидент Новини.LIVE підтвердив сам ведучий.

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Приставали до всіх людей

Про те що сталося розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі дружина Тімура Мірошниченка. Через свою затримку за кордоном, у подружжя вийшов термін грін-карти. Вартість штрафу за порушення — 7 тисяч злотих (65 тисяч гривень). Після того, як порушення зафіксували, треба було негайно сплатити штраф.

Інна Мірошниченко розповіла подробиці прикрого інциденту

"Коли ми приїхали на кордон, виявилося, що у нас 2 дні тому закінчилася грін-карта. Бо коли Тім купував, планував повернутися в Україну 15.05. Потім попросили провести UAday в Каннах, і він затримався. І забув, — поділилась Інна, — головна проблема, що банк на кордоні Краковець не приймав картки. Потрібно було 7000 злотих готівкою. Їхати не можна. Машині заборонено рух. І от ми стоїмо на кордоні, а вони кажуть: "Або зараз платите готівку, або ми евакуюємо автомобіль і забороняємо вам виїзд".

Допомогли друзі

Ведучий зміг зняти в банкоматі тільки 2 тисячі злотих через обмеження НБУ. Тоді пара почала писати знайомим та просити у людей на кордоні.

Тімур Мірошниченко багато років є українським голосом Євробачення та коментував конкурс у півфіналах та грандіозному фіналі.

Нагадаємо, Тімур Мірошниченко був ще одним представником України на цьогорічному музичному конкурсі серед ведучих. Він відкрив бірюзову доріжку Євробачення 7 травня. Він з британською співведучою зустрічав артистів та представників країн і ставив запитання.

Під час "Євробачення-2023" Європа продемонструвала єдність, це стало лейтмотивом конкурсу у цьому році. Єдність Європи у підтримці України відчувалася у кожному номері та епізоді шоу. Таку думку висловив ведучий та коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко

 

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